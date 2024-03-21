Ramazan ve oruç sevinci ile: Bayramlarımız
Mübarek Ramazan ayı Müminler için bir takva mektebi, Ramazanın bayramı da onun ödülüdür. Peki, bu muhteşem ödüle kavuşmuş bir Müslüman neler yapmalıdır? Peygamber Efendimiz (SAV) neler yapmıştı? Diyanet İşleri Başkanlığına göre Ramazanı, orucu ve Ramazan Bayramı'nı konuştuk.
Giriş Tarihi: 21.03.2024
16:04
Güncelleme Tarihi: 21.03.2024
16:05
YOKSUL ve MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK
YOKSUL ve MUHTAÇLARA YARDIM ETMEK
🔹 Bayramlarda yapacağımız en önemli işlerden biri de
yetim, kimsesiz ve yoksullarla ilgilenmek, onlara maddi- manevi destek vermek, kendilerine yalnızlıklarını hissettirmemektir.
🔹 Bu
insanî ve İslâmî bir görevdir. Ayrıca aile fertleri ve çocuklar sevindirilmelidir.
KÜSKÜNLERİN BARIŞMASI
🔹 Bayramların
barış ve sevinç günleri olması hasebiyle küsler barışmalıdır. Dinimiz üç günden fazla dargın durmaya cevaz vermez. Peygamberimiz (SAV):
🔹
"Bir Müslümanın diğer Müslümana üç günden fazla dargın durması helâl olmaz."
(Buhârî, "Edeb", 57) buyurmuştur.
🔹 Sonuç olarak
Müslümanlar bayramları aile fertleri, yakınları, komşuları ve arkadaşları ile neşe ve zevk içerisinde geçirmeli, bayram namazı kılma, kurban kesme, sadaka-i fıtır verme ve eş-dost ziyareti gibi görevleri yapmalıdır
🔹 Bayram geceleri ibadetle
ihya edilmeli, kaza namazı kılınmalı, Kur'ân-ı Kerim okumalı, Allah Teâlâ'dan (CC) af ve mağfiret istenmeli ve dua edilmelidir.
🔹 Allah'a (SAV) kulluk için yaratılan insanın bu görevini yerine getirebilmesi için dinin emir ve yasaklarına, helal ve haramlarına riayet etmesi; Allah'a, kendisine, ailesine, insanlara ve diğer varlıklara karşı görevlerini yerine getirmesi; günlük, aylık, yıllık ve ömürlük ibadetlerini ifa etmesi gerekir.
🔹 Yıllık ibadetlerimizden biri de
oruç tutmaktır. Oruç ibadeti, Ramazan ayında yerine getirilir.
Çünkü Müslüman bu ayda;
— Oruç tutar
— Teravih namazını kılar
— Zekâtını bu ayda verir
— Bolca Kur'ân okur
— Çokça dua eder