Ramazan menüsü I 24. gün

Anadolu Tava yapımı
◾ Köfte için kıymaya soğan, tuz maydanoz, sarımsak ve baharat ekleyip iyice yoğurun.
◾ Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, uzun ve oval şekil verin.
◾ Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin.
◾ Önceden ısıtılmış 170 derece fırında arada bir çevirerek pişirin.
◾ Patatesleri soyup köftelerin büyüklüğünde dilimleyin.
◾ Daha sonra bol yağda kızartın.
◾ Köfte ve patatesleri bir fırın kabına alıp harmanlayın.
◾ Tereyağı ve ayçiçek yağını küçük bir sos tenceresine alıp, 1 adet rendelenmiş domatesi kavurun ve salçayı katıp 1-2 dk kavurun.
◾ 1 su bardağı sıcak su, tuz ve karabiber ekleyin, 2 dk sonra ocaktan alın.
◾ Sosu köfte ve patates karışımının üzerine dökün.
◾ Biber ve domatesleri doğrayıp üzerine yerleştirin.
◾ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerine koyduğunuz sebzeler yumuşayana kadar pişirip servis yapabilirsiniz.
Afiyet olsun...