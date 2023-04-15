Ramazan menüsü I 24. gün

Ramazan-ı Şerif'in 24. iftar menüsünde yine birbirinden güzel ve hafif lezzetler ile karşınızdayız. Ramazan ayının sona ermesinin yaklaştığı bu günlerde, bu mukaddes ayın bize öğretiklerini yaşamımızın her alanında diri tutmaya özen göstermeliyiz. Yaşamımızın tüm aylarını Ramazan ruhu ile yaşama gayretinde olmak duasıyla... İşte bugünün iftar menüsü...