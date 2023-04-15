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Ramazan menüsü I 24. gün

Ramazan-ı Şerif'in 24. iftar menüsünde yine birbirinden güzel ve hafif lezzetler ile karşınızdayız. Ramazan ayının sona ermesinin yaklaştığı bu günlerde, bu mukaddes ayın bize öğretiklerini yaşamımızın her alanında diri tutmaya özen göstermeliyiz. Yaşamımızın tüm aylarını Ramazan ruhu ile yaşama gayretinde olmak duasıyla... İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 15.04.2023 11:00
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◼ Ramazan ayında bayram gelmeden fıtır sadakasının verilmesi tavsiye edilir. Fıtır sadakası, bir kişinin günlük gıda ihtiyacını karşılayacak bir tutara sahip olmalıdır. Diyanet İşleri Yüksek Kurulu, fitre (fıtır sadakası) için bu sene belirlediği tutar kişi başı 70 liradır.

Peki, bugünün menüsünde neler var?

- Hünkar Çorbası
- Anadolu Tava
- Sebzeli Milföy Börek
- Ispanaklı Revani

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Hünkar Çorbası

▪ 200 gram tereyağı

▪ 100 gram un

▪ 2 litre su

▪ 200 gram arpa şehriye

▪ 1 litre soğuk süt

▪ Yeteri kadar tuz

Üzeri için:

▪ 1 tatlı kaşığı karabiber

▪ 1 tatlı kaşığı tarçın

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Hünkar Çorbası yapımı

◾ Tereyağının yarısında unu çiğ kokusu gidinceye kadar kavurup 1 litre su ekleyin ve kaynatın.

◾ Üzerine şehriyenin yarısını ilave edip kaynamaya bırakın.

◾ Başka bir tencerede kalan tereyağını kısık ısıda eritin.

◾ Kalan arpa şehriyeyi ekleyip pembeleşinceye kadar kavurun.

◾ Tencereye 1 litre kaynar su katın.

◾ Şehriye yumuşayana kadar ortalama 15-20 dakika pişirin.

◾ Üzerine diğer tencerede kaynayan şehriyeli karışımı ilave edip karıştırın.

◾ Tuzunu ayarlayın ve sütü ekleyip 10 dakika pişirin.

◾ Çorbayı ocaktan alıp kaselere pay edin.

◾ Üzerlerine tarçın ve karabiber serpin.

◾ Sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Anadolu Tava

▪ 4 adet patates

▪ 750 gram orta yağlı kıyma

▪ 1 adet soğan

▪ 6 dal maydanoz

▪ 1 diş sarımsak

▪ 1 yemek kaşığı tereyağı

▪ 2 yemek kaşığı sıvı yağ

▪ 1 yemek kaşığı salça

▪ 3 adet kırmızı biber

▪ 3 adet domates

▪ Yeteri kadar su

▪ Tuz, karabiber

▪ Kimyon, yenibahar

Kızartmak için:

▪ Ayçiçeği yağı

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Anadolu Tava yapımı

◾ Köfte için kıymaya soğan, tuz maydanoz, sarımsak ve baharat ekleyip iyice yoğurun.

◾ Harçtan yumurta büyüklüğünde parçalar koparıp, uzun ve oval şekil verin.

◾ Pişirme kağıdı serilmiş fırın tepsisine dizin.

◾ Önceden ısıtılmış 170 derece fırında arada bir çevirerek pişirin.

◾ Patatesleri soyup köftelerin büyüklüğünde dilimleyin.

◾ Daha sonra bol yağda kızartın.

◾ Köfte ve patatesleri bir fırın kabına alıp harmanlayın.

◾ Tereyağı ve ayçiçek yağını küçük bir sos tenceresine alıp, 1 adet rendelenmiş domatesi kavurun ve salçayı katıp 1-2 dk kavurun.

◾ 1 su bardağı sıcak su, tuz ve karabiber ekleyin, 2 dk sonra ocaktan alın.

◾ Sosu köfte ve patates karışımının üzerine dökün.

◾ Biber ve domatesleri doğrayıp üzerine yerleştirin.

◾ Önceden ısıtılmış 180 derece fırında üzerine koyduğunuz sebzeler yumuşayana kadar pişirip servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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