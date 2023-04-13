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Ramazan menüsü I 22. gün

Ramazan ayının 22. menüsü ile sizlerleyiz. Rahmet ve mağfiret mevsimi on bir ayın sultanının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu son günlerin kıymetini bilmeli ve Ramazan ayına layık bir şekilde geçirmek için çaba göstermeliyiz. İşte, birbirinden güzel lezzetlerden oluşturduğumuz bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 13.04.2023 10:33 Güncelleme Tarihi: 13.04.2023 10:48
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◼ Ramazan'ın son günleri özellikle içinde bin aydan hayırlı Kadir Gecesi'ni bulundurma ihtimali nedeniyle ayrı bir önem arz eder. Bu yüzden Müslümanlar özellikle Ramazan'ın son on gününü Kadir Gecesi'ni ihya etme şerefine nail olma amacıyla daha özenli geçirir, ellerinden geldikçe nafile ibadetlerde bulunurlar.

"Her kim inanarak ve karşılığını Allah'tan (CC) umarak Kadir Gecesi'ni ibadetle ihya ederse, geçmiş günahları bağışlanır."

(Buhari, Savm 6)

Bugünün menüsünde neler var?

- Mısır Çorbası
- Beğendili Kuzu Pirzola
- Sarıyer Böreği
- Pratik Limonlu Pasta

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Mısır Çorbası

▪ 1 kase kırık kuru mısır (korkota)

▪ Yarım kase kuru barbunya

▪ 2 adet orta boy soğan

▪ 1 yemek kaşığı biber salçası

▪ 2 yemek kaşığı tereyağı

▪ Karabiber

▪ Pul biber

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Mısır Çorbası yapımı

◾ Kırık kuru mısır ve barbunyayı ayrı kapların içinde akşamdan ıslatın.

◾ Suyunu değiştirip aynı tencerenin içine alın.

◾ Üzerini geçecek kadar su ve kemik suyu karışımını ekleyip yumuşayana kadar pişirin.

◾ Suyu az gelirse ve taneler halen diri ise sıcak su ve kemik suyunu kontrollü bir şekilde ekleyebilirsiniz.

◾ Soğanı, salça ile birlikte tereyağında kavurun.

◾ Çorbaya ekleyip bir taşım pişirin.

◾ Üzerine karabiber ve pul biber ekleyip servis yapın.

Afiyet olsun...

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Beğendili Kuzu Pirzola

▪ 6 kalem kuzu pirzola

▪ 2 adet patlıcan

▪ Yarım limon suyu

▪ 1 çorba kaşığı tereyağı

▪ 3 çorba kaşığı un

▪ 1 çay bardağı süt

▪ 1 çay bardağı kaşar peyniri

▪ Tuz

▪ Karabiber

Marine için:

▪ 1 adet soğan

▪ 1 çay bardağı süt

▪ 1 tatlı kaşığı sirke

▪ 1 tatlı kaşığı zeytinyağı

▪ Tuz

▪ Karabiber

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Beğendili Kuzu Pirzola Yapımı

◾ Marine için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın.

◾ Üzerine süt, sirke, zeytinyağı, tuz, karabiber ilave edin.

◾ Kuzu pirzolaları marineye koyup, buzdolabında en azından 1 saat bekletin.

◾ Diğer tarafta patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin.

◾ Kabuklarını soyup, kararmalarını önlemek için limonlu suda 5 dakika bekletin.

◾ Sudan alıp, ince kıyın ve kenara alın.

◾ Tereyağını bir tavada eritin ve üzerine un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun.

◾ Sürekli karıştırarak sütü ekleyin.

◾ Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.

◾ Közlenmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip hızlıca karıştırın.

◾ Hazırladığınız beğendiyi servis tabağına aktarın.

◾ Pirzolaları ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin.

◾ Beğendinin üzerine yerleştirip servis yapın.

Afiyet olsun...

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