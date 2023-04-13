Ramazan menüsü I 22. gün

Ramazan ayının 22. menüsü ile sizlerleyiz. Rahmet ve mağfiret mevsimi on bir ayın sultanının son haftasına girmiş bulunmaktayız. Bu son günlerin kıymetini bilmeli ve Ramazan ayına layık bir şekilde geçirmek için çaba göstermeliyiz. İşte, birbirinden güzel lezzetlerden oluşturduğumuz bugünün iftar menüsü...