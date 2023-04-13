Ramazan menüsü I 22. gün

Beğendili Kuzu Pirzola Yapımı
◾ Marine için soğanı rendeleyip geniş bir kaba alın.
◾ Üzerine süt, sirke, zeytinyağı, tuz, karabiber ilave edin.
◾ Kuzu pirzolaları marineye koyup, buzdolabında en azından 1 saat bekletin.
◾ Diğer tarafta patlıcanları ocakta ya da fırında közleyin.
◾ Kabuklarını soyup, kararmalarını önlemek için limonlu suda 5 dakika bekletin.
◾ Sudan alıp, ince kıyın ve kenara alın.
◾ Tereyağını bir tavada eritin ve üzerine un ekleyin ve rengi dönene dek kavurun.
◾ Sürekli karıştırarak sütü ekleyin.
◾ Karışım muhallebi kıvamına gelince ocaktan alın.
◾ Közlenmiş patlıcan, rendelenmiş kaşar peyniri, karabiber ve tuzu ilave edip hızlıca karıştırın.
◾ Hazırladığınız beğendiyi servis tabağına aktarın.
◾ Pirzolaları ızgarada ya da yapışmaz yüzeyli tavada pişirin.
◾ Beğendinin üzerine yerleştirip servis yapın.
Afiyet olsun...