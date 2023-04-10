Ramazan menüsü I 19. gün

◼ Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek ayın son 10 gününde itikâfta bulunurdu.

İtikâfa nasıl girilir?

◼ İtikâfa girmek isteyen mümin, niyet ederek mescit ya da mescit özelliğindeki bir mekanda kalmaya başlar. Ramazan'ın son on gününde vaktini namaz, Kur'ân, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve dinî bilgisini artıracak okumalarla geçirir. İtikâfta bulunduğu mekanda yer, içer, uyur ve dinlenir.

"Resulullah (SAV) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününü itikafta geçirmişti."

(Buhârî, İ'tikâf, 1)

◼ Bugünün menüsünde neler var?

- Patates Çorbası

- Elmalı Kereviz Salatası

- Anne Köftesi

- Çikolatalı Sütlü Nuriye