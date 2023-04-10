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Ramazan menüsü I 19. gün

Birbirinden güzel lezzetlerden oluşturduğumuz Ramazan'ın 19. menüsüyle sizinleyiz. Ramazan'ın son on gününe girmiş bulunmaktayız. Daha şimdiden bu mübarek ayın sona erecek olmasının hüznünü yaşamaya başladık. Umarız, bu Ramazan'ı hakkıyla idrak edebilenlerden oluruz. İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 10.04.2023 11:33 Güncelleme Tarihi: 10.04.2023 13:05
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◼ Ramazan'ın son 10 gününe girmiş bulunmaktayız. Peygamber Efendimiz (SAV) bu mübarek ayın son 10 gününde itikâfta bulunurdu.

İtikâfa nasıl girilir?

◼ İtikâfa girmek isteyen mümin, niyet ederek mescit ya da mescit özelliğindeki bir mekanda kalmaya başlar. Ramazan'ın son on gününde vaktini namaz, Kur'ân, dua, zikir ve tefekkür gibi ibadet ve dinî bilgisini artıracak okumalarla geçirir. İtikâfta bulunduğu mekanda yer, içer, uyur ve dinlenir.

"Resulullah (SAV) vefat edinceye kadar Ramazan'ın son on gününü itikafta geçirmişti."

(Buhârî, İ'tikâf, 1)

Bugünün menüsünde neler var?

- Patates Çorbası
- Elmalı Kereviz Salatası
- Anne Köftesi
- Çikolatalı Sütlü Nuriye

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PATATES ÇORBASI

▪ 3 adet orta boy patates

▪ 4 su bardağı su

▪ 1 çorba kaşığı un

▪ 1 tatlı kaşığı tereyağı

▪ 1 su bardağı süt, tuz

ÜZERİNE:

▪ Pul biber

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PATATES ÇORBASI YAPIMI

◾ Kabukları soyulup dörde bölünmüş patatesleri su ile birlikte tencereye alıp, yumuşayana kadar pişirin.

◾ Sonra patatesi blenderden geçirin.

◾ Tencerede unu ve tereyağını kavurup, sütü ekleyin.

◾ Bu karışıma blenderden geçirdiğiniz patatesi katın, tuzunu ayarlayın ve 5 dakika daha kaynamaya bırakın. (Kıvamı koyu olursa su ilave edebilirsiniz.)

◾ Üzerine pul biber serpip sıcak olarak servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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ELMALI KEREVİZ SALATASI

▪ 2 adet orta boy kereviz

▪ 2 adet yeşil elma

▪ 1 su bardağı süzme yoğurt

▪ 2 yemek kaşığı mayonez

▪ 1 diş sarımsak

▪ 1 su bardağı ceviz içi

▪ Tuz

ÜZERİ İÇİN:

▪ 2 dal taze kekik

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Elmalı Kereviz Salatası Yapımı

◾ Kereviz ve elmanın kabuklarını soyun.

◾ Daha sonra rendeleyin ve suyunu sıkın.

◾ Cevizlerin yarısını elinizle ufalayın.

◾ Ayrı bir kapta süzme yoğurt, mayonez ve sarımsağı karıştırın.

◾ Tüm malzemeyi harmanlayıp servis tabağına alın.

◾ Kalan ceviz ve taze kekikle süsleyerek servis yapın.

Afiyet olsun...

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