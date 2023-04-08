Ramazan menüsü I 17. gün

◼ İslam, kolaylık dinidir. Bu kolaylık, oruç ibadeti için de geçerlidir. Orucunu çeşitli sebeplerden dolayı tutamayanların izleyeceği yol, yüce rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir.

"Orucun farz kılındığı ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple içinizden ramazan ayına erişen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah'ın yüceliğini tanımanız ve O'na şükretmeniz içindir."



(Bakara Suresi, 185. Ayet)

Bakara Suresi, 185. Ayet Tefsiri:

Bakara sûresinin başında olduğu gibi birçok âyette, Kur'an'ın bir parçasına da kitap ve Kur'an denilmiştir. Yüce mevlâ müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murat edince bunun zamanının da ona uygun ve lâyık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşad aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir.

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◼ Peki, bugünün menüsünde neler var? Bir bakalım...

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