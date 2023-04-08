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Ramazan menüsü I 17. gün

Ramazan'ın 17. menüsüyle sizlerleyiz. İslam'ın beş şartından biri olan oruç ibadeti, müminleri günahlardan koruyan bir kalkan niteliğindedir. İnsanın nefsini ve bedenini terbiye eden oruç, kişiye sabretmeyi öğretir. Sabır da insanı belli bir olgunluk düzeyine getirir. İnsana birçok açıdan katkı sağlayan oruç ibadetimizin Yüce Allah'ın (CC) nezdinde kabul olması duasıyla... İşte bugünün iftar menüsü...

Giriş Tarihi: 08.04.2023 10:55 Güncelleme Tarihi: 08.04.2023 11:04
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İslam, kolaylık dinidir. Bu kolaylık, oruç ibadeti için de geçerlidir. Orucunu çeşitli sebeplerden dolayı tutamayanların izleyeceği yol, yüce rehberimiz Kur'an-ı Kerim'de açıkça belirtilmiştir.

"Orucun farz kılındığı ramazan ayı, insanlara hidâyet rehberi olup onlara doğru yolu gösteren ve hakkı bâtıldan ayırıcı en açık delilleri ihtiva eden Kur'an'ın indirildiği aydır. İşte bu sebeple içinizden ramazan ayına erişen orucunu tutsun. Ancak hasta veya yolcu olup da oruç tutamayan kimse, tutamadığı oruçları başka günlerde tutsun. Allah sizin için kolaylık diler, fakat zorluk dilemez. Bütün bunlar sayıyı tamamlamanız, size doğru yolu gösterdiği için Allah'ın yüceliğini tanımanız ve O'na şükretmeniz içindir."


(Bakara Suresi, 185. Ayet)

Bakara Suresi, 185. Ayet Tefsiri:

Bakara sûresinin başında olduğu gibi birçok âyette, Kur'an'ın bir parçasına da kitap ve Kur'an denilmiştir. Yüce mevlâ müslümanlara oruç ibadetini farz kılmayı murat edince bunun zamanının da ona uygun ve lâyık bir zaman olmasını istemiş, bütün insanlığa son rehber ve irşad aracı kıldığı kitabını vahyetmeye başladığı ayı oruç zamanı olarak seçmiştir.

Tefsirin devamı için tıklayınız.

Peki, bugünün menüsünde neler var? Bir bakalım...

- Ovmaç Çorbası
- Yalova Köftesi
- Fesleğen Soslu Makarna
- Pratik Limonlu Pasta

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Ovmaç Çorbası

Malzemeler

▪ 1 su bardağı un

▪ 1 adet yumurta

▪ 8 su bardağı su

▪ 1 çorba kaşığı tereyağı

▪ 2 diş sarımsak

▪ Bir buçuk su bardağı yoğurt

▪ Tuz

Üzerine:

▪ 1 çorba kaşığı tereyağı

▪ Pul biber

▪ Nane

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Ovmaç Çorbası yapımı

◾ Yoğurma kabına un, yumurta,1 çay kaşığı tuz ve birkaç çorba kaşığı sıcak su ekleyin.

◾ Tüm malzemeyi avuç içinde ovarak pirinç büyüklüğünde küçük hamur parçaları yapın.

◾ Bir tencerede su, tereyağı, tuz ve sarımsağı kaynatın.

◾ Hamur parçalarını yavaşça suya eklerken, bir taraftan da topaklanmaması için tahta bir kaşıkla karıştırın.

◾ Hamurlar yumuşayana kadar pişirin.

◾ Bir kasede yoğurdu çırpın ve yavaşça çorbaya ekleyip, karıştırın.

◾ Kaynayıncaya kadar karıştırmaya devam edin.

◾ Daha sonra ocağın altını kapatın. Bir tavada tereyağını eritip, pul biber ve nane ekleyin.

◾ Karışımı çorbanın üzerine gezdirerek servis yapabilirsiniz.

Afiyet olsun...

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Yalova Köftesi

Malzemeler

▪ 400 gr. koyun kıyması

▪ 3 adet yumurta

▪ 1 kalın dilim bayat ekmek

▪ 2 orta boy soğan

▪ 1/2 su bardağı kaşar

▪ 2 çay kaşığı tuz

▪ 1 çay kaşığı karabiber

▪ 1 çay kaşığı hindistan cevizi rendesi

▪ 4 çorba kaşığı sadeyağ veya margarin

▪ 1/2 bardak süt

▪ 2 çorba kaşığı un

▪ 1 adet yeşil salata

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Yalova Köftesi yapımı

◾ Kreması için ufak bir tencereye yağ konulup eritilir.

◾ Az un eklenir, bir dakika kadar kavrulur.

◾ Süt ilave edilerek koyulaşıncaya kadar telle karıştırılır ve ateşten indirilerek, yumurta, tuz, rendelenmiş kaşar peyniri eklenir.

◾ Diğer yandan bir kabın içine konulan kıyma, rendelenmiş soğan suyu, ekmek içi, tuz, karabiber, rendelenmiş hindistan cevizi ve iki yumurtanın sarısı konularak iyice karıştırılır.

◾ Bu karışmış malzeme bir kere daha kıyma makinesinden çekilir.

◾ İri iri parçalara ayrılır. Yuvarlanır, ortası çukurlaştırılır ve tepsiye dizilir.

◾ Kıymanın çukur kısmına hazırlamış olduğumuz krema doldurulur orta fırında yarım saatten fazla pişirilir.

◾ İnce kıyılmış yeşil salata ile servis edilir.


Afiyet olsun...

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