Ramazan bayramı sünnetleri

Tevbe

➡ Hak Teala'ya ulaşma yolculuğunun başlangıcı olan tevbe, bilhassa bayram günü özel günlerde daha da önem kazanır. İnsanoğlu hızla akan hayat karşısında sukunet dolu olan bu günlerde tüm benliğiyle Allah'a (CC) yönelir.

Resulullah (SAV) buyurdu:

"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, istiğfar ederim."

(Buhari, Daavat 3 - Tirmizi, Tefsiru sure 47 - İbni Mace, Edeb 57)

Tövbe nedir, nasıl edilir?