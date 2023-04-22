Ramazan bayramı sünnetleri
Mutluluk ve sükunet dolu günler olan bayramlar, Müslümanların birlik ve beraberliklerini kuvvetlendiren, yüzlerde tebessüme vesile olan zaman dilimleridir. Resulullah (SAV) Ramazan ve Kurban bayramlarında oldukça sevinçli olurdu. Toplumsal olarak sevinç dolu bu günlerde Efendimiz (SAV) hastaları ziyaret eder, sadaka verir, ev ziyaretleri yapar, misafirlerine ikramda bulunurdu.
Giriş Tarihi: 22.04.2023
11:32
Güncelleme Tarihi: 22.04.2023
12:54
Dua
➡ Kulluğun en güzel göstergelerinden biri kişinin Allah Teala ile arasında kurulan
dua köprüsüdür. Ramazan bayramında tevazu ile Hak Teala'ya dua etmek sünnettir.
Resulullah (SAV), buyurmuştur. "Dua ibadettir."
(Ebu Davud, Vitir 23 - Tirmizi, Tefsiru'l-Kur'an 3 - İbni Mace, Dua 1)
Müslümanlara örnek olan 20 dua
Hz.
Aişe (RANHA) şöyle dedi:
"Resulullah özlü duaları sever, özlü olmayan duayı yapmazdı."
(Ebu Davud, Vitir 23)
Tevbe
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Hak Teala'ya ulaşma yolculuğunun başlangıcı olan tevbe, bilhassa bayram günü özel günlerde daha da önem kazanır. İnsanoğlu hızla akan hayat karşısında sukunet dolu olan bu günlerde tüm benliğiyle Allah'a (CC) yönelir.
Resulullah (SAV) buyurdu:
"Vallahi ben günde yetmiş defadan fazla Allah'tan beni bağışlamasını diler, istiğfar ederim."
(Buhari, Daavat 3 - Tirmizi, Tefsiru sure 47 - İbni Mace, Edeb 57)
Tövbe nedir, nasıl edilir?
Sadaka
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Ramazan ayında fitre verilmesinin yanında Peygamberimiz (SAV) bayramlarda sadaka verilmesini de tavsiye etmiştir. Müslümanların toplum olarak idrak ettikleri bayramların öne çıkan yanlarından birisi de zor durumdaki kardeşlerine yardım etmeleridir. Allah Resulü (SAV) hayatı boyunca eline geçenlerden tasadduk etti. Ümmetine de sadakayı tavsiye etti.
Kabir ziyareti
➡ Kabir ziyareti toplumsal olduğu kadar dini yönden de kuvvetli bir eylemdir. Hz. Peygamber (SAV) ilk dönemlerde
cahiliye adetlerini andırdığı için kabir ziyaretlerini yasaklamıştır. Bir toplumsal bilincin yerleşmesinden sonra Peygamberimiz (SAV) ahireti hatırlatması maksadıyla kabir ziyaretlerine müsaade etmiştir.
Resul-i Ekrem (SAV) buyurdu:
"Kabirleri ziyaret ediniz. Çünkü kabirleri ziyaret, size ahireti hatırlatır"
(İbn Mace, Cenaiz 47)
Hz. Peygamber'in kabrini ziyaret adabı