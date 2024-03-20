Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan bayramı kaç gün sürüyor?
Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan bayramı kaç gün sürüyor?
Büyük bir heyecanla beklenen Ramazan Bayramı tatili açıklandı. Bayram tatili Kamu çalışanlarına toplam 9 gün olacak. Bayram arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak belirlendi. Peki Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan bayramı kaç gün sürüyor? İşte, bayram tatiline dair merak edilen her şeyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 20.03.2024
10:15
Güncelleme Tarihi: 20.03.2024
14:36