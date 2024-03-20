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Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan bayramı kaç gün sürüyor?

Büyük bir heyecanla beklenen Ramazan Bayramı tatili açıklandı. Bayram tatili Kamu çalışanlarına toplam 9 gün olacak. Bayram arifesinden önceki ilk iş günü olan 8 Nisan Pazartesi ile yarım gün mesainin olduğu arife günü idari izin olarak belirlendi. Peki Ramazan bayramı ne zaman başlıyor? 2024 Ramazan bayramı kaç gün sürüyor? İşte, bayram tatiline dair merak edilen her şeyi sizler için derledik.

Giriş Tarihi: 20.03.2024 10:15 Güncelleme Tarihi: 20.03.2024 14:36
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RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN
RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

🔸 11 ayın sultanı Ramazan, İslam alemi tarafından coşkuyla ile bekleniyor. Heyecan ve coşkuyla beklenen bir diğer mevzu ise Ramazan Bayramı'nın hangi gün olacağı. İşte Ramazan Bayramı tatili belli oldu.

🔸 2024 Ramazan Bayramı'nın birinci günü 10 Nisan Çarşamba günü. Ramazan Bayramı öncesindeki bir buçuk günlük sürede idari izin olacak. Böylece salı günkü yarım günü ve pazartesi gününü bayram tatiline ekleyerek kamu çalışanları 9 günlük bir bayram tatili yapacak.

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RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN
RAMAZAN BAYRAMI KAÇ GÜN

🔸 2024 Ramazan Bayramı'nın günleri şöyledir;

➡ Ramazan Bayramı Arefe günü 9 Nisan Salı günüdür.

➡ Ramazan Bayramı'nın birinci günü, 10 Nisan Çarşamba günüdür.

➡ Ramazan Bayramı'nın ikinci günü, 11 Nisan Perşembe günüdür.

➡ Ramazan Bayramı'nın üçüncü günü, 12 Nisan Cuma günüdür.

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2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN
2024 RAMAZAN BAYRAMI NE ZAMAN

🔸 Diyanet İşleri Başkanlığı, özel dini günlerin belirlendiği bir kurumdur. Her sene olduğu gibi Ramazan ayının hangi aya, o ayın kaçına denk geldiğini hesaplamıştır.

🔸 Ramazan Bayramı da Hicri takvime göre Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından belirlenmiştir.

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BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU
BAYRAM TATİLİ 9 GÜN OLDU

🔸 2024 senesinin Ramazan'ı 11 Mart Pazartesi günü itibariyle başlayacak. Ramazan ayında oldukça önemli bir gün olan Kadir gecesi de 5 Nisan Cuma günü ihya edilecektir.

🔸 Her sene büyük hazırlıklarla karşılanan bu feyz ayı, içinde pek çok güzellik barındırmaktadır.

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RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ
RAMAZAN BAYRAMI TATİLİ

🔸 Rahmet ve merhametin timsali Ramazan ayı, arefe günü ile uğurlanmaktadır. 2024 arefe günü 9 Nisan Salı gününe tekabül etmektir.

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