Peygamber Efendimizin ihlas ve iyi niyet hakkında yol gösterici hadisleri
Peygamber Efendimizin ihlas ve iyi niyet hakkında yol gösterici hadisleri
İhlas; kulun yaptığı ibadetlerde yüce Allah'ın emir, istek ve ihsanlarının dışında her şeye karşı kapanmasıdır. Allah rızası için yapılan bütün hizmetlerde tam bir ihlasla yapılması zaruridir. Kur'an-ı Kerim ve hadislerde insanların niyetlerinin salih olması öğütlenir. Peki, İslam'da ihlas ve iyi niyetin önemi nedir? Amellerde ihlas ve niyetin fazileti nedir? Riyâzü's Sâlihin'de yer alan Peygamber Efendimizin ihlas ve iyi niyet hakkında yol gösterici hadislerini sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 31.01.2020
09:25
Güncelleme Tarihi: 15.04.2021
09:48