Peygamber Efendimiz hadislerinde çocuklarla ilgili ne söylemiştir?

Efendimiz (SAV), çocuklara her daim önem verir, çevresindekilere ise çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğütlerdi. Hatta bu konuda Resulullah Efendimiz (SAV); "Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır." buyurmuştur. Peki, Peygamber Efendimiz hadislerinde çocuklarla ilgili ne söylemiştir? Hz. Peygamber'in (SAV) çocuklar ile ilgili 40 hadis-i şerifi sizler için hazırladık.