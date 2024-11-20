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Peygamber Efendimiz hadislerinde çocuklarla ilgili ne söylemiştir?

Efendimiz (SAV), çocuklara her daim önem verir, çevresindekilere ise çocuklara karşı nasıl davranılması gerektiğini öğütlerdi. Hatta bu konuda Resulullah Efendimiz (SAV); "Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır." buyurmuştur. Peki, Peygamber Efendimiz hadislerinde çocuklarla ilgili ne söylemiştir? Hz. Peygamber'in (SAV) çocuklar ile ilgili 40 hadis-i şerifi sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 20.11.2024 15:29 Güncelleme Tarihi: 20.11.2024 19:22
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"İnsan ölünce şu üçü dışında amellerinin sevabı kesilir: Sadaka-i cariye (faydası süregelen hayır), kendisinden faydalanılan ilim ve arkasından dua eden hayırlı bir evlat."

(Müslim, Vasiyyet, 14)

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"Aziz ve Yüce olan Allah, annelere saygısızlık etmeyi, kız çocuklarını diri diri gömmeyi, hak etmediğini istemeyi size haram kılmıştır. Sizin için üç şeyi de çirkin görmüştür: Dedikodu, anlamsız çok soru sormak ve malı boşa harcamak!"

(Müslim, Akdiye, 12)

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"Kim göz göre göre çocuğunu (n kendisine ait olduğunu) inkâr ederse Allah da (kıyamet günü) ondan öylece uzaklaşır ve gelmiş geçmiş herkesin önünde onu rezil eder."

(Ebu Dâvûd, Talak, 28-29)

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"Kişinin imtihanı, ailesi, malı, çocuğu ve komşusu iledir. Namaz, oruç, sadaka ve (iyiliği) emredip (kötülükten) sakındırma işte bu imtihan için kefaret olur."

(Buhari, Mevakıtü's-salat, 4)

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"Enes b. Malik (RA) anlatıyor: (Son çocuğu dünyaya geldiğinde) Resulullah (SAV) 'Bu gece bir oğlum oldu. Ona atam İbrahim'in ismini verdim.' buyurdu ... (Yaklaşık bir buçuk yıl sonra) o bebeği Resulullah'ın (SAV) gözleri önünde can verirken gördüm. Resulullah'ın (SAV) gözlerinden yaşlar döküldü ve şöyle buyurdu: 'Göz yaşam, kalp üzülür fakat biz Rabbimizin razı olacağından başka söz söylemeyiz. İbrahim, biz senin ölümünden dolayı gerçekten üzgünüz.'"

(Ebu Dâvûd, Cenâiz, 23, 24)

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