Osmanlı'nın son döneminin şahidi: Yıldız Hamidiye Camii

◾ Caminin bir diğer ilginç tarafının ise tek minareli yapılması olduğunu belirten Özkafa, şöyle konuştu:

"Bildiğiniz üzere selatin camilerinde birden fazla minare olur. Bu onların alametifarikasıdır ama Yıldız Hamidiye Camisi'nde tek minare tercih edilmiş. Aynı zamanda Bursa Ulu Camisi'nin çok meşhur olan ahşap kündekari minberinin burada da tekrarlanması irade buyurulmuş. Hatta padişaha bu cami yapılmadan evvel bir maket olarak da caminin mimarisi arz ediliyor. Bursa Ulu Camisi'nin minberinin fotoğrafları detaylı bir şekilde getirtiliyor. Fakat buna rağmen sebebi henüz bilinmeyen bir gerekçeyle minber o şekilde değil de mermer olarak yapılıyor."

◾ Özkafa, caminin hat sanatı açısından önemini vurgulayarak, sözlerini şöyle tamamladı:

"Bu caminin hat sanatı açısından da şöyle bir ilginç özelliği var. Kuşak yazılarını Ebu Ziya Tevfik Bey yazmış ve Mülk suresi yazıyor. Yaklaşık 2,5 sayfalık bir sure. Özelliği nedir bu camideki kuşak yazısının? Kufi hattıyla olması. Çünkü genellikle klasik camilerimizde celi sülüs hattı kullanılıyor. Burada enteresan bir şekilde kufi tercih edilmiş. Çünkü Ebu Ziya Tevfik Bey aslında matbuatla, neşriyatla uğraşan birisi. Kufi hatla özel bir iştigali var ve bu özelliğini camide zengin bir şekilde kullandığını görüyoruz. Çünkü uzunca bir kuşak yazısı bütün camiyi dört bir taraftan dolanıyor. Celi sülüs yazılarını Abdülfettah Efendi yazmış. Bir de caminin ön tarafında bir saat kulesi var. Buradaki celi talik yazılarını da Mehmet Nazif Bey yazmış. Böylelikle üç önemli isim, hat sanatı bakımından Yıldız Hamidiye Camisi'nde karşımıza çıkıyor."