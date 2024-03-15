Orucun farzları nelerdir?

🔸 "Farz", kesin ve bağlayıcı dinî bir delil ile yapılması istenen iş (fiil, amel) demektir. Farz oluş, bir fiilin / amelin bizzat yerine getirilme yükümlüğünü ifade ettiği gibi, yerine getirilen fiilin / amelin kendi içinde gözetilmesi gereken yapısal zorunlulukları da ifade eder.

🔸 Mesela farz olan bir ibadetin, Allah'ın iradesine uygun olarak yerine getirilebilmiş olması için Allah'ın yapılmasını zorunlu kıldığı işlemlere o ibadetin farzları denir.