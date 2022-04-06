Oruçlarda tetabu nedir? Orucu fasılasız tutmak ne anlama gelir?

Oruçlarda tetabu nedir?

✳ Müslümanlarca sabır, ibadet, rahmet, mağfiret ve bereket ayı olarak kabul edilen, büyük bir coşku ve heyecanla karşılanan Ramazan'ın içinde barındırıdğı en büyük kıymetlerden biri de yardımlaşmadır. İnsan verdikçe çoğalır ve de artar. Böylesine hayırlı bir ayın içindeyken orucun anlamını ve çeşitlerini de öğrenmeli ve de aktarmalıyız.

✳ Tetabu, orucu fasılsız tutmak anlamına gelir. Bu terim ile orucun mahiyetini tanımalı ve uygulamaya gayret etmeliyiz.