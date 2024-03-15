Oruç tutmamayı mübah kılan durumlar

🔹 Oruç ibadeti, şartlarını taşıyan Müslümanlar için farz-ı ayındır

"Farz-ı ayın nedir?

Mükellef olan her Müslümanın bizzat yerine getirmesi gereken ibadet demektir.

🔹Hastalık veya başka herhangi bir sebeple bir kimse adına başka birinin oruç tutması ile bu görev yerine getirilmiş olmaz. Oruç ibadetinin farz oluşu Kur'ân-ı Kerim, Hz. Peygamber'in sünneti ve icma (bütün İslâm âlimlerinin görüş birliği) ile sabittir.

🔹 Kur'ân-ı Kerim'de;

"Ey iman edenler! Kötülük ve haramlardan sakınmanız için oruç, sizden öncekilere farz kılındığı gibi, size de farz kılındı."

(Bakara, 2/183)

Öyle ise içinizden kim bu aya (Ramazana) ulaşırsa onu oruçla geçirsin" buyurulmuştur.

(Bakara, 2/185)