Oruç ne zaman farz kılındı?

Ramazan ayı ile bütünleşen ve birlikte anılan oruç, Farsça kökenli bir kelimedir. Bu ibadet hakkında birçok husus merak edilmektedir. Örneğin; oruç ne zaman farz kılındı? Oruç tutulmaya ne zaman başlandı? Oruç çeşitleri neler? İşte, oruç ilgili öğrenilmek istenen her şeyi sizler için derledik.