Oruç ne zaman farz kılındı?
Ramazan ayı ile bütünleşen ve birlikte anılan oruç, Farsça kökenli bir kelimedir. Bu ibadet hakkında birçok husus merak edilmektedir. Örneğin; oruç ne zaman farz kılındı? Oruç tutulmaya ne zaman başlandı? Oruç çeşitleri neler? İşte, oruç ilgili öğrenilmek istenen her şeyi sizler için derledik.
Giriş Tarihi: 11.03.2024
16:43
Güncelleme Tarihi: 11.03.2024
16:44
ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?
ORUÇ NE ZAMAN FARZ KILINDI?
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Oruç, Hz. Peygamberin (SAV) hicretinden bir buçuk sene sonra Şaban ayının onuncu günü farz kılınmıştır.
🔹 İslam'ın beş şartından biri olan oruç hususu hakkında Peygamberimiz
olarak bildirdi. "İslâm beş şey üzerine kurulmuştur: Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in O'nun kulu ve elçisi olduğuna tanıklık etmek; namaz kılmak, zekât vermek, Ramazan orucunu tutmak ve gücü yetenler için Beytullah'ı ziyaret etmektir."
(Buhârî, Îmân, 2)
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ORUÇ NEDİR?
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Oruç, aslında bir eğitimdir. Bilhassa nefsin isteklerinden, arzularından, yiyecek ve içeceklerde uzak durarak sabır eğitimine dönüşür. Oruç, insanların ruhunu temizleyerek ehlileştirir.
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Oruç, bedeni fiziki olarak arındırdığı gibi ruhen de arındırmaktadır.
ORUÇ NE ZAMAN BAŞLIYOR 2024?
KUR'AN-I KERİM'DE ORUÇ
🔹 Allah (CC), Ramazan ayında oruç tutmayı farz kılmış, Resul-i Ekrem Efendimiz (SAV), Allah'a (SAV) inanarak ve karşılığını Allah'tan (CC) bekleyerek
Ramazan orucunu tutan kimsenin geçmiş günahlarının bağışlanacağını müjdelemiştir.
"…(Bu ayda) kim hasta veya yolcu olur (da oruç tutamazsa) tutamadığı günler sayısınca başka günlerde tutsun (kaza etsin). Allah size kolaylık diler, zorluk dilemez. Bu da sayıyı tamamlamanız ve hidâyete ulaştırmasına karşılık Allah'ı yüceltmeniz ve şükretmeniz içindir"
(Bakara suresi, 185. ayet)
RAMAZAN NE DEMEK?
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Ramazan, kökenli bir kelimedir. Bu sözcük, Arapça ramaz sözcüğünün türemesiyle ortaya çıkar. Bu kelimenin lügat manasıysa dır. "Arabî ayların şâban ve şevval arasında kalan ve devâmı boyunca oruç tutulan dokuzuncu ayı"
🔹 Ramazan'ın fazileti ile birçok hadis bulunur.
"Her şeyin bir zekâtı vardır. Bedenin zekâtı da oruçtur... Oruç sabrın yarısıdır."
(İbn Mâce, Sıyâm, 44)