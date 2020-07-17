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Nazar duası okunuşu ve yazılışı… Arapça ve Türkçe nazar duası oku...

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilir. Bu nedenle kötülüklerden korunmak için nazar duaları okunur. Peygamber Efendimiz, "Göz değmesi (nazar) haktır." buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." demiştir. Peki, nazar nedir? Nazar duaları nelerdir? Nazar duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? İşte Arapça ve Türkçe nazar duaları...

Giriş Tarihi: 17.07.2020 17:59 Güncelleme Tarihi: 17.07.2020 20:08
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Nazar nedir?
Nazar nedir?

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilmektedir.

Sözlükte "bakmak, görmek; düşünmek" anlamındaki nazar kelimesi Türkçede "beğenilen bir ‏şeye kıskançlıkla bakmak ve zarar verecek ‏şekilde onu etkilemek" manasında nazar etmek (göz değmek), Arapçada ise isâbetü'l-ayn‏ şeklinde kullanılır. Nazar kavramı‎, daha çok kıskançlık duygusunun eşlik ettiği zarar verici etkiye sahip göz ve bakış‎‏la ilişkilendirilse de herhangi bir canlı‎ yahut objeye yönelik hayranlık ve övgü sözleri de etkisi açısından nazar kapsamında görülmüştür.

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Nazar duası ayeti
Nazar duası ayeti

Nitekim Kur'an-ı Kerim'de, "İnkâr edenler Kur'an'ı dinlediklerinde, neredeyse seni gözleriyle yıkıp devireceklerdi." (Kalem, 68/51-52) buyurulmaktadır.

Hz. Peygamber (s.a.s.), "Göz değmesi (nazar) haktır." (Buhârî, Tıb, 36) buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için; "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." (Buhârî, Tıb, 35) demiştir.

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Nazar duaları
Nazar duaları

Resûlullah'ın (s.a.s.) nazar değmesine karşı Muavvizeteyn (Felâk ve Nâs) sûrelerini okuduğu; ashabına da bunları okumalarını tavsiye ettiği rivayet edilmektedir (Tirmizî, Tıb, 16; İbn Mâce, Tıb, 32).

Bunların yanında büyüye ve nazara karşı birden çok dua okunabilir. Hz. Peygamber (s.a.s.) ayrıca, torunları Hasan ve Hüseyin'i nazar ve benzeri olumsuzluklardan korumak için onlara şu duayı okurdu:

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Nazar duası okunuşu ve yazılışı…
Nazar duası okunuşu ve yazılışı…

https://www.fikriyat.com/kurani-kerim-meal?ordertype=1"Her türlü şeytan ve zehirli hayvanlardan ve bütün kem gözlerden Allah'ın eksiksiz kelimelerine sığınırım." (Buhârî, Ehâdîsu'l-enbiyâ, 10; bkz: İbn Mâce, Tıb, 36).

Kur'an-ı Kerim'den sure ve meallerin ayet ayet seslendirildiği "Mealli Hatim" podcastlerimizi buradan dinleyebilir ve indirebilirsiniz.

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Nazar duası okunuş ve yazılışı… Nazar duası Türkçe oku!
Nazar duası okunuş ve yazılışı… Nazar duası Türkçe oku!

Yine Resûl-i Ekrem (s.a.s.), "Kim hoşuna giden bir şey görür de; 'Mâşâallah lâ kuvvete illâ billâh' (Allah'ın dilediği olur. Ondan başka kuvvet ve kudret sahibi yoktur) derse, ona hiçbir şey zarar vermez." (Beyhakî, Şu'abü'l-îmân, VI, 213) buyurmuştur.

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