Nazar duası okunuşu ve yazılışı… Arapça ve Türkçe nazar duası oku...

Nazarın mahiyeti ve nasıl olduğu kesin olarak bilinmemekle beraber, bazı kimselerin bakışlarıyla olumsuz etkiler meydana getirebildikleri dinen de kabul edilir. Bu nedenle kötülüklerden korunmak için nazar duaları okunur. Peygamber Efendimiz, "Göz değmesi (nazar) haktır." buyurmuş; yüzünde sarılık gördüğü biri için "Bunun için dua edin, çünkü kendisinde nazar var." demiştir. Peki, nazar nedir? Nazar duaları nelerdir? Nazar duası okunuşu ve yazılışı nasıldır? İşte Arapça ve Türkçe nazar duaları...