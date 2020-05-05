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Murakabe nedir? Murakabe nasıl yapılır? Murakabe ile ilgili hadis ve ayetler...

Yemek yerken, konuşurken, otururken, kalkarken, yalnızken, kalabalıktayken 'Allah beni görüyor' bilincini diri tutmak bizi gerçek bir Müslüman yapar. Bir şeyi korumak, bakıp gözetmek, gözaltında bulundurmak, kendi iç alemine bakmak, dalıp kendinden geçmek anlamında Arapça bir kelime olan murakabe; Allah'ın her şeye kadir ve her şeyden haberdar olduğunu bilmesi, kalbin maksudunu her an mülahaza etmesi anlamına gelmektedir. Peki, murakabe nedir? Murakabe nasıl yapılır? Murakabe ile ilgili hadis ve ayetler nelerdir?

Giriş Tarihi: 05.05.2020 14:34 Güncelleme Tarihi: 21.10.2020 11:06
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MURAKABE NEDİR?
MURAKABE NEDİR?

Murâkabe kelimesi Arapça kökenlidir ve 'gözetlemek' anlamına gelen Arapça'daki "rakabe" kökünden türetilmiştir. Dikkatle izlemek, ilgilenmek, gözleri açık tutmak gibi anlamlara gelmektedir.

Murâkabe, kulun her zamanda ve mekânda Yüce Allah'ı (c.c.) unutmaması, O'nun varlığını, kudretini yakından hissetmesi ve Cenâb-ı Hakk'la (c.c.) beraber olduğu bilincini kalbinde daimî bir şekilde idrak etmesi durumudur.

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"Nerede olursanız olunuz, Allah sizinledir."

(Hadîd sûresi (57), 4)

Önceki âyette Hz. Peygamber'e hitâben hangi halde olursa olsun Allah'ın onu gördüğü bildirilmişken, bu âyette tüm mü'minlere hitap edilerek ve "nerede olursanız olunuz" diye mekân bakımından da Allah'ın denetim ve gözetiminden kimsenin kurtulamayacağı hatırlatılmaktadır. Allah'tan uzak bir yerde bulunmak mümkün olmadığı ve dolayısıyla "denetim dışı" anlamında bir "özel hayat"ın bulunmadığı açık şekilde bildirilmektedir. Ebû'l-Meâlî ne güzel ifâde etmiştir: "Mi'rac gecesi Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem Allah'a, balığın karnında bulunduğu sırada Hz. Yûnus'tan daha yakın olmamıştır"

(bk. Kurtubî, Câmi, XVII, 237)

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MURAKABE DUYGUSUNU HİSSETMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
MURAKABE DUYGUSUNU HİSSETMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?

Kullar murâkabe duygusunu hakkıyla yaşayabilmek ve hayatlarının bir parçası haline getirebilmek için, nefislerini terbiye etmeleri ve kalplerini arındırmaları gerekir. Bu doğrultuda yapılabilecek adımlardan bazıları ise şöyledir;

Allah'ın (c.c.) emir ve buyruklarına gönülden itaat etmek,
Kur'an ile hizmet etmek ve Kur'an ile duygulanmak,
Kul hakkını ve diğer canlıların tüm haklarını önemsemek, gözetmek,
Helal gıda konusunda titizlik göstermek,
Malını Allah (c.c.) için ve gönül rızasıyla vermek, infakta bulunmak,
Kalpten zikretmek,
Salih kimselerle birlikte olmak,
Toplumsal, sosyal hizmetlerde bulunmak.

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"Yerde ve gökte hiç bir şey, aslâ Allah'a gizli kalmaz."

(Âl-i İmrân sûresi (3), 5)

Bu âyette de "nerede"ye açıklık getirilmekte, "yerde ve gökte" yani evrende hiç bir şeyin Allah'a asla gizli kalmayacağı kesin bir dille ifâde buyurulmaktadır.

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MURAKABE BİLİNCİNE SAHİP OLMANIN ÖNEMİ
MURAKABE BİLİNCİNE SAHİP OLMANIN ÖNEMİ

Murâkabe bilinci ile yaşayan kişi, denetleme, kontrol etme, kendi iç alemine bakma, kalp ile daima Allah'a (c.c.) bakma, kalbi kötülüklerden korumak için nefsi kontrol altında bulundurma düşüncesine sahip olarak yaşamayı amaçlar. Kulun daima Rabbinin her halini bildiğini bilmesi farkındalığıdır.

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