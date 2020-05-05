Murakabe nedir? Murakabe nasıl yapılır? Murakabe ile ilgili hadis ve ayetler...

Kullar murâkabe duygusunu hakkıyla yaşayabilmek ve hayatlarının bir parçası haline getirebilmek için, nefislerini terbiye etmeleri ve kalplerini arındırmaları gerekir. Bu doğrultuda yapılabilecek adımlardan bazıları ise şöyledir;

Allah'ın (c.c.) emir ve buyruklarına gönülden itaat etmek,

Kur'an ile hizmet etmek ve Kur'an ile duygulanmak,

Kul hakkını ve diğer canlıların tüm haklarını önemsemek, gözetmek,

Helal gıda konusunda titizlik göstermek,

Malını Allah (c.c.) için ve gönül rızasıyla vermek, infakta bulunmak,

Kalpten zikretmek,

Salih kimselerle birlikte olmak,

Toplumsal, sosyal hizmetlerde bulunmak.