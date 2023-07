Muharrem ayı ilk 10 gün zikirleri

AŞURA GÜNÜ

🔸 Aşura - Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Kelimenin Arapça'da bulunan sayı olarak on anlamına gelen aşr ve aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türediği görüşü hakimdir.

🔸 İslam alemi için önemli olayların vuku bulduğu günde Hz. Musa (AS) denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüş, Hz. Nuh (AS) gemisini Cudi dağı üzerine demirlemiş, Hz. Yunus (AS) balığın karnından çıkmış ve daha nice hadiseler rivayete göre bu günde yaşanmıştır.

Osmanlı'da aşure günü nasıl karşılanırdı?