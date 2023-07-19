Muharrem ayı ilk 10 gün zikirleri
Mübarek zaman dilimlerinde biri hiç şüphesiz ki Hicri takvimin ilk ayı olan Muharrem'dir. İslam tarihinin kırılma anlarının yaşandığı en önemli an ise muharrem ayının onuncu günü olan "aşure günü"dür. Bu nedenle fazilet yüklü mevsimi Müslümanlar ibadet ile geçirme gayretindedir. Peki, Muharrem ayı ilk 10 gün zikirleri nelerdir?
Giriş Tarihi: 19.07.2023
19:48
ZİKİR
🔸
Bir ibadet şekli olan zikir, sözlükte "bir şeyi anmak, hatırlamak" anlamına gelen zikir dini literatürde "Allah'ı anmak ve unutmamak suretiyle gafletten ve nisyandan kurtuluş" manalarında kullanılır. Zikir, dil veya kalp ya da her ikisi ile birlikte yapılan bir ibadettir.
🔸 Zikir çekmek,
Allah'ı her daim anmak ve hissetmek için çok önemlidir. Günahlardan arınma vesilesi olan zikir ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: "Her kim günde yüz kere "Allah'ı hamd ile tesbih ederim" derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yani mağfiret olunur.
(Buhârî, Deavât, 65)
MUHARREM AYI
🔸 Hicri takvime göre
yılın ilk ayı olan Muharrem, sözlükte "haram kılınan, yasaklanan; kutsal olan, saygı duyulan" anlamlarındadır. Peygamber Efendimizin (SAV) "Allah'ın ayı" olarak tanımladığı bu mübarek zamanda savaşmak haramdır.
🔸
Kur'an-ı Kerim'de muharrem kelimesi ay ismi olarak geçmemekle birlikte bu ayın faziletine dair pek çok hadis-i şerif bulunur. Bunlardan biri şöyledir: "Ramazandan sonra en faziletli oruç, Allahü teâlânın ayı Muharrem ayında tutulan oruçtur. Farzlardan sonra en faziletli namaz, gece namazıdır."
(Müslim, İbni Mace, Ebu Davud, Tirmizi, Nesai)
AŞURA GÜNÜ
🔸
Aşura - Aşure günü, Muharrem ayının onuncu günüdür. Kelimenin A rapça'da bulunan sayı olarak on anlamına gelen aşr ve aşir veya develerin güdülmesiyle ilgili ışr kökünden türediği görüşü hakimdir.
🔸 İslam alemi için önemli olayların vuku bulduğu günde
Hz. Musa (AS) denizi yararak Firavun ile ordusunu sulara gömmüş, Hz. Nuh (AS) gemisini Cudi dağı üzerine demirlemiş, Hz. Yunus (AS) balığın karnından çıkmış ve daha nice hadiseler rivayete göre bu günde yaşanmıştır.
Osmanlı'da aşure günü nasıl karşılanırdı?