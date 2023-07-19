Muharrem ayı ilk 10 gün zikirleri

🔸 Zikir çekmek, Allah'ı her daim anmak ve hissetmek için çok önemlidir. Günahlardan arınma vesilesi olan zikir ile ilgili Peygamber Efendimiz (SAV) şöyle buyurmuştur: "Her kim günde yüz kere "Allah'ı hamd ile tesbih ederim" derse o kimsenin hataları deniz köpüğü kadar da olsa dökülür, yani mağfiret olunur.

(Buhârî, Deavât, 65)