Miraç kandilinde süt içmek
Miraç kandili 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Kandil yaklaştıkça akıllara hangi bazı sorular takılmakta. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed'in (SAV) Allah Teala'nın huzuruna yükseldiği gece olan Miraç Kandili'nde süt içtiğine dair rivayetler var. Peki, kandilde Miraç kandilinde süt içilmeli mi? Miraç kandilinde süt içmenin hükmü, Miraç kandilinde neden süt içilir? İşte Miraç kandilinde süt içmenin önemi...
◻ 2025 yılında Ocak ayı itibarıyla üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte akıllara pek çok soru gelmekte. 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Bununla birlikte insanlar "Miraç kandilinde süt içmek" ile ilgili hususu merak ediyor.
◻ Peki, Miraç kandilinde süt içmenin bir sevabı var mı? Süt içmenin Miraç kandili ile bağlantısı nedir?
◻ Süt içme hususunu anlatmadan evvel Miraç hadisesi nedir? Nasıl gerçekleşmiştir? bunlara bir bakalım. Miraç hadisesi, sevgili peygamberimiz Hz. Muhammed'in (SAV) yaşadığı bir olaydır.
◻ Mekke döneminde bir gece Allah'ın (CC) daveti üzerine gerçekleşen, sonsuz kudretinin eserlerini temaşa etmesi için önce Mescid-i Aksa'ya, oradan da semaya yaptırılan hikmet yüklü bir yolculuk ve mucizevî bir buluşma olarak tanımlanır.
◻ Miraç hadisenin yaşandığı gece bir rivayete göre: Hz. Cebrail tarafından Peygamberimize (SAV) biri süt, biri şarap olarak iki kap içecek sunulduğu ve Peygamberimiz (SAV)'ın bunlardan sütü tercih ettiği ve bunun üzerine Cebrail'in "Sen fıtratı tercih ettin / seçtin" dediği belirtilmektedir.
(Müslim, İman, 74/259; Beğavî, Hazin, İsra, 17/1. ayetin tefsiri)
◻ Miraç hadisesinde beş vakit namaz farz kılınmıştır. Bunun yanında Allah'a şirk koşmayanların bağışlanacağı müjdesi de verilmiştir. Yalnız namaz ile ilgili bir gelişme yaşanmamış, Bakara Suresi'nin son iki ayeti vahyolunmuştur.
◻ Recep ayının içinde yer alan bu mübarek gecede Peygamberimiz Hazreti Muhammed'e (SAV) İsra Suresi'nde de yer alan insanın yaşama hakkını, şeref ve haysiyetini korumayı, toplumun huzur ve güvenini sağlamayı amaçlayan ahlak ve fazilet düsturları bildirilmiştir.
◻ Sevgili Peygamberimiz Hz. Muhammed (SAV) "Recep Allah'ın ayıdır, Şaban benim ayımdır, Ramazan ise ümmetimin ayıdır" buyurmuştur. Bu nedenle Miraç Kandili gecesini namazla geçirmek oldukça faziletlidir.
◻ "Yukarı çıkmak, yükselmek, merdiven" manasına gelen "Miraç" kelimesi, ve urûc kökünden türemiştir. Miraç olayı, Hz. Peygamber'in (SAV) göğe yükselişini ve Allah (CC) katına çıkışıdır.