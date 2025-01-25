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◻ 2025 yılında Ocak ayı itibarıyla üç aylara girmiş bulunuyoruz. Bununla birlikte akıllara pek çok soru gelmekte. 26 Ocak Pazar günü idrak edilecek. Bununla birlikte insanlar "Miraç kandilinde süt içmek" ile ilgili hususu merak ediyor.

◻ Peki, Miraç kandilinde süt içmenin bir sevabı var mı? Süt içmenin Miraç kandili ile bağlantısı nedir?