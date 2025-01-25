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Miraç Kandili zikirleri ve tesbihleri

Yayınlanma Tarihi: Ocak 25, 2025 09:55 Güncelleme Tarihi: Ocak 25, 2025 09:55

Her gece bir defaya mahsus şekilde idrak edilen Miraç Kandili, Allah Resulü'nün (SAV) bir mucizesi olduğu gibi aynı zamanda kulun yükselmesini, manevi olarak kurtuluş vesilesini temsil eder. Müslümanlar Miraç Kandili gibi mukaddes zaman dilimlerinde Hak Teala'dan bağışlanma isterler ve çokça zikrederler. Peki, Miraç Kandili'nde hangi zikirler çekilir? Miraç Kandili'nde söylenecek istiğfar duaları ve tesbihler hangileri? İşte Miraç Kandili çekilecek zikirler ve tesbihler...

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Kur'an-ı Kerim müminler için bir şifa vesilesidir. Allah Teala'nın hitabına mazhar olan insanın bol bol Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunması ve manasını idrak etmesi gerekir.

◾ Bu sebeplerden dolayı müminler mukaddes gün ve gecelerde Kur'an-ı Kerim tilavetinde bulunarak manevi kirlerden temizlenme çabası içinde olurlar.

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Resulullah (SAV) buyurdu:

"Sübhânallâhi velhamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallâhü ekber demek, benim için, üzerine güneş doğan her şeyden daha kıymetlidir."

(Müslim, Zikir 32 - Tirmizî, Daavât 128)

◾ Zikir, "Allah'ı tenzih eder, hamd ederim. Allah'tan başka ilah yoktur ve O en büyüktür." anlamına gelir. Dünyanın faniliğine vurgu yapan zikrin içinde; Sübhanallah, Elhamdülillah, La İlahe İllallah ve Allahu Ekber zikirleri bulunmaktadır.

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◾ Hasbunallah ve Ni'melvekîl zikri tevekkülün en güzel ifade ediliş biçimlerinden birisidir. "Allah bize yeter, O ne güzel vekildir" anlamına gelen ifade, bir müminin Hak Teala'ya güvenme biçimini en güzel şekilde ortaya koyar.

◾ Miraç Kandili'nde fazilet yönünden kuvvetli olan "Hasbunallah ve Ni'melvekil" zikrini dile getirmek ve çokça söylemek Allah'ın rahmetini cezbedeceği umularak etfaldir.

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Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh

Efendimiz (SAV) Lâ Havle ve lâ Kuvvete illâ Billâh zikri hakkında, "Cennet'in hazinelerinden bir hazinedir." buyurdu.

(Tirmizî, Daavât 57)

Havkale olarak bilinen bu zikir en kuvvetli hatırlama, zikir ifadelerindendir. "Güç ve kuvvet, sadece Yüce ve Büyük olan Allah Teâlâ'nın yardımı iledir." manasına gelen cümle, zaman ve mekan gözetmeden yapılabilen zikirlerdendir.

Bizzat Efendimizin (SAV) bu zikri dile getirmesi, zikrin asırlar boyunca Müslümanların dilinden düşmemesine sebep olmuştur.

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Efendimiz (SAV) buyurdu:

"Zikrin en faziletlisi, 'Lâ İlâhe İllallâh'tır".

(Tirmizi, 3383)

◾ Allah Teala'yı birlemek manasına gelen Kelime-i Tevhid tarih boyunca Müslümanların Allah'ı (CC) anmak için sıklıkla kullandıkları zikirlerden olmuştur.

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