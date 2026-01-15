Bugün
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Yayınlanma Tarihi: 15.01.2026 08:58 Güncelleme Tarihi: 15.01.2026 11:12

Müslümanların bayram mevsimi olan Üç aylar her türlü hayrın bir arada bulunduğu mukaddes bir vakittir. Üç ayların ikinci kandil gecesi olan Miraç gecesi, İslam tarihinde önemli bir kırılma tarihidir. İsra ve Miraç hadisesi kulun manevi yolculuğunun temsili olduğu gibi Hak Teala'nın küfür ehline karşı gösterdiği manevi bir işareti de temsil eder. Miraç Kandili gecesinde tevbe, dua ve ibadete yönelen Müslümanlar, Allah Teala'nın rızasını kazanmayı hedeflerler. Sizler için akrabalarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajları yazdık. Miraç Kandili mesajları 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

1/110
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

🔳

En güzel zamanları en güzel ile geçirelim

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

2/110
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

🔳

Tüm mazlumların gözyaşının dindiği, Gazze ve Doğu Türkistan'ın özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmek duasıyla…

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

3/110
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

🔳

Ya Rabbi

Bu soğuk günlerde zor durumdaki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle, dertlerimize deva ver…

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

4/110
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

🔳

Rabbimiz

Kalbimizi dinin üzere sabit kıl, bizleri iyi niyetli mücrim kullarından say…

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

5/110
Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

🔳

Müminin duası mümine şifadır, bu mukaddes gecede birbirimizi dualarımızda unutmayalım…

Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun

