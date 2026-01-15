Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Müslümanların bayram mevsimi olan Üç aylar her türlü hayrın bir arada bulunduğu mukaddes bir vakittir. Üç ayların ikinci kandil gecesi olan Miraç gecesi, İslam tarihinde önemli bir kırılma tarihidir. İsra ve Miraç hadisesi kulun manevi yolculuğunun temsili olduğu gibi Hak Teala'nın küfür ehline karşı gösterdiği manevi bir işareti de temsil eder. Miraç Kandili gecesinde tevbe, dua ve ibadete yönelen Müslümanlar, Allah Teala'nın rızasını kazanmayı hedeflerler. Sizler için akrabalarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajları yazdık. Miraç Kandili mesajları 2026: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...
En güzel zamanları en güzel ile geçirelim
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Tüm mazlumların gözyaşının dindiği, Gazze ve Doğu Türkistan'ın özgürlüğüne kavuştuğu günleri görmek duasıyla…
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Ya Rabbi
Bu soğuk günlerde zor durumdaki Müslüman kardeşlerimize yardım eyle, dertlerimize deva ver…
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Rabbimiz
Kalbimizi dinin üzere sabit kıl, bizleri iyi niyetli mücrim kullarından say…
Miraç Kandilimiz Mübarek Olsun
Müminin duası mümine şifadır, bu mukaddes gecede birbirimizi dualarımızda unutmayalım…