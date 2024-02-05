Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Rahmet ve günahlardan temizlenme mevsimi Üç ayların içinde bulunan mukaddes zamanlardan birisi de Resulullah'ın (SAV) Mekke'den Kudüs'e gitmesini ihtiva eden İsra ve buradan semaya yükselmesini ifade eden Miraç hadisesinin yaşandığı gecedir. Üç ayların içindeki ikinci mukaddes gece olan Miraç Kandili zikir, ibadet ve dualarla idrak edilir. Bu geceye has yazılan ve farklı makamlarda bestelenerek okunan eserler miraciye olarak anılır. Bu zamanlarda Müslümanlar, sıla-i rahim sünnetini ifa ederek hal, hatır gözetirler. Sizler için akrabalarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajları yazdık. Miraç Kandili mesajları 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...