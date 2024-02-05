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  • Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Rahmet ve günahlardan temizlenme mevsimi Üç ayların içinde bulunan mukaddes zamanlardan birisi de Resulullah'ın (SAV) Mekke'den Kudüs'e gitmesini ihtiva eden İsra ve buradan semaya yükselmesini ifade eden Miraç hadisesinin yaşandığı gecedir. Üç ayların içindeki ikinci mukaddes gece olan Miraç Kandili zikir, ibadet ve dualarla idrak edilir. Bu geceye has yazılan ve farklı makamlarda bestelenerek okunan eserler miraciye olarak anılır. Bu zamanlarda Müslümanlar, sıla-i rahim sünnetini ifa ederek hal, hatır gözetirler. Sizler için akrabalarınıza, arkadaşlarınıza gönderebileceğiniz uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajları yazdık. Miraç Kandili mesajları 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 05.02.2024 21:50
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Miraç Kandili mesajları ve sözleri 2024: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Tüm dünyadaki zulmün son bulduğu bir gece olması duasıyla…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Miraç Kandili mesajları 2024
Miraç Kandili mesajları 2024

Rabbimiz bizleri bağışla ki senin adını yayabilmek için bir vesile kalsın elimizde…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Miraç Kandili sözleri 2024
Miraç Kandili sözleri 2024

Zor zamanlar görev bilinci yüksek zatlar yetiştirir. Kandilin mübarek olsun zor ama gönlü Hakk'a dönük olan…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Anlamlı Miraç Kandili mesajları
Anlamlı Miraç Kandili mesajları

Ya Rabbi

Tüm bilip de yaptığımız, bilmeden ettiğimiz günahlardan bizi temizle…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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dualı Miraç Kandili mesajları
dualı Miraç Kandili mesajları

Derdin derman, dermanın dert olduğu bilincinde kalabilenlerden olmak duasıyla…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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