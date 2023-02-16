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Miraç Kandili mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2023 Miraç kandili sözleri

Üç aylar olarak bilinen manevi arınma ve temizlenme mevsiminde aslolan Hak Teala'yı zikretmek ve nafile ibadetlerle Allah'a (CC) yönelmektir. Üç aylar içinde bulunan ikinci mübarek gece Miraç Kandili'dir. Resulullah'ın Mescid-i Haram'dan Mescid-i Aksa'ya gitmesi İsra, hemen akabinde göğe yükselmesi ise Miraç hadisesidir. Tarih boyunca Müslümanlar bu değerli geceyi zikir, tesbihat ve nafile ibadetler ile geçirdiler. Mübarek gecelerde insnalar sıla-i rahimde bulunmak üzere akrabalarının hallerini gözetirler. Sizler için hazırladığımız uzun, güzel, anlamlı, manalı, resimli Miraç Kandili mesajlarını indirerek yakınlarınıza gönderebilir, onları mutlu edebilirsiniz. Miraç Kandili mesajları 2023: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun kandil mesajları...

Giriş Tarihi: 16.02.2023 19:46
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Rabbimiz!

Bu gece vesilesiyle günahlarımızı affeyle. Bizleri salih kullarından kıl…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Allah'ım!

Ümmeti Muhammedi bağışla. Depremzede kardeşlerimizin yardımcısı ol…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Depremden etkilenen tüm kardeşlerimizi bu gece dualarımızda hayırla yad edelim…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Ya Rabbi!

Bu mübarek gecede asrın felaketinde vefat eden Müslüman kardeşlerimizi affeyle! Onların günahlarını hayırlara tebdil eyle.

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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Rabbimiz!

Ömrümüz boyunca sana yönelen, sadece senden isteyen Müslümanlardan eyle bizi…

Miraç Kandiliniz mübarek olsun

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