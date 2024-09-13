Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?
Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz'in doğum günü olarak kutlanan bu özel günde oruç tutma konusu sıkça merak ediliyor. Bu geceyi ibadet ve dualarla değerlendirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? sorusunu merak ediyor. İşte mevlid kandilinde oruç tutmanın detayları...
Giriş Tarihi: 13.09.2024
17:11
💠 Müslümanlar için büyük ehemmiyeti olan
, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrif ettiği gündür. Hicri takvime göre Mevlid Kandili Mevlid Kandili olarak ihya edilmektedir. Rebiülevvel ayının 12. günü
💠 Efendimizin (SAV) doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili bu sene
, Müslümanlar tarafından idrak edilecektir. 14 Eylül Cumartesi günü
Mevlid Kandili hakkında bilgi
💠 Mevlid Kandili, Arapça'da
anlamına gelen "doğum" kelimesinden türetilmiştir. "Mevlid"
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(S.A.V.) doğumunun anılması ve O'nun hayatının öğrenilmesi amacıyla yaygınlaşarak bir gelenek haline gelmiştir. Hz. Muhammed'in Mevlid Kandili, ilk defa kadar sonra Mısır'da, Şii hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl döneminde kutlanmaya başlamıştır. Fâtımî Devleti
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Kandil gecelerinde oruç tutmak, özellikle emredilen bir ibadet değildir. Ancak bu mübarek gün ve geceleri ibadetle geçirmek çok kıymetlidir.
💠 Bu günlerde
en makbul ibadetler arasındadır. bol bol dua etmek, kaza namazlarını eda etmek, tesbihat yapmak ve eğer kaza oruçlarımız varsa onları tutmak
Kandillerde oruç tutmayla ilgili hadis var mı?
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Hz. Peygamber (s.a.s.), "(İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]). Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…"
Kandillerde oruç tutmayla ilgili dini bir gereklilik var mıdır?
💠 Diğer taraftan, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e pazartesi günü tuttuğu orucun hikmeti sorulduğunda verdiği cevap, bu günde niçin oruç tutulması gerektiğini daha net açıklar. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) bu soruya,
yanıtını vermiştir. "Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür"
💠 Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak, bazı İslam âlimleri, dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu belirtmişlerdir.