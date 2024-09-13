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Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

Mevlid Kandili, bu yıl 14 Eylül 2024 Cumartesi gecesi idrak edilecek. Peygamber Efendimiz'in doğum günü olarak kutlanan bu özel günde oruç tutma konusu sıkça merak ediliyor. Bu geceyi ibadet ve dualarla değerlendirmek isteyen Müslümanlar, Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu? sorusunu merak ediyor. İşte mevlid kandilinde oruç tutmanın detayları...

Giriş Tarihi: 13.09.2024 17:11
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Mevlid Kandili nedir?
Mevlid Kandili nedir?

💠 Müslümanlar için büyük ehemmiyeti olan Mevlid Kandili, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya teşrif ettiği gündür. Hicri takvime göre Rebiülevvel ayının 12. günü Mevlid Kandili olarak ihya edilmektedir.

💠 Efendimizin (SAV) doğumunu müjdeleyen Mevlid Kandili bu sene 14 Eylül Cumartesi günü, Müslümanlar tarafından idrak edilecektir.

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Mevlid Kandili hakkında bilgi
Mevlid Kandili hakkında bilgi

💠 Mevlid Kandili, Arapça'da "doğum" anlamına gelen "Mevlid" kelimesinden türetilmiştir.

💠 Hz. Muhammed'in (S.A.V.) doğumunun anılması ve O'nun hayatının öğrenilmesi amacıyla yaygınlaşarak bir gelenek haline gelmiştir. Mevlid Kandili, ilk defa hicretten yaklaşık üç yüz elli yıl kadar sonra Mısır'da, Şii Fâtımî Devleti döneminde kutlanmaya başlamıştır.

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Mevlid Kandilinde oruç tutulur mu?

💠 Kandil gecelerinde oruç tutmak, özellikle emredilen bir ibadet değildir. Ancak bu mübarek gün ve geceleri ibadetle geçirmek çok kıymetlidir.

💠 Bu günlerde bol bol dua etmek, kaza namazlarını eda etmek, tesbihat yapmak ve eğer kaza oruçlarımız varsa onları tutmak en makbul ibadetler arasındadır.

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Kandillerde oruç tutmayla ilgili hadis var mı?
Kandillerde oruç tutmayla ilgili hadis var mı?

💠 Hz. Peygamber (s.a.s.), "Şaban'ın on beşinci gecesi (yani Berat Gecesi) olduğunda o gece ibadet ediniz, gündüzünde de oruç tutunuz. Allah o gece güneşin batmasıyla dünya semasına (rahmeti ile) tecelli eder ve fecir doğana kadar şöyle buyurur: 'Yok mu benden af isteyen onu affedeyim, yok mu benden rızık isteyen ona rızık vereyim, yok mu bir musibete uğrayan ona afiyet vereyim, yok mu isteyen…" (İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1388]; bkz. Tirmizî, Savm, 39 [739]).

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Kandillerde oruç tutmayla ilgili dini bir gereklilik var mıdır?
Kandillerde oruç tutmayla ilgili dini bir gereklilik var mıdır?

💠 Diğer taraftan, Hz. Peygamber (s.a.s.)'e pazartesi günü tuttuğu orucun hikmeti sorulduğunda verdiği cevap, bu günde niçin oruç tutulması gerektiğini daha net açıklar. Resûl-i Ekrem (s.a.s.) bu soruya, "Pazartesi günü, benim doğduğum ve bana vahyin indiği gündür" yanıtını vermiştir.

💠 Bu ve benzeri rivayetlere dayanarak, bazı İslam âlimleri, dinî açıdan faziletli sayılan diğer gün ve gecelerin ibadetle ihyasının müstehap olduğunu belirtmişlerdir.

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