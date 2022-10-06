Mevlid Kandili'nde okunacak dualar! Mevlid Kandili duaları ve tesbihleri
Müslüman âleminin heyecanla beklediği Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid Kandili 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Peki bu Mevlid gecesinde hangi dualar okunması gerekir? Mevlid Kandili zikirleri ve tesbihleri...
Giriş Tarihi: 06.10.2022
17:09
Güncelleme Tarihi: 06.10.2022
17:10
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Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen Mevlid Kandili gecesi yine dualar ve ibadetler ile geçirilecek. Müslüman âleminin heyecanla beklediği Efendimizin (sav) dünyaya teşriflerini müjdeleyen Mevlid kandil 7 Ekim Cuma günü idrak edilecek.
🔸 Mevlid Kandili, Hz. Peygamberin (sav) insanlığa sunduğu değerleri anlayıp hayatımızı O'nun
yüce ahlâkıyla güzelleştireceğimiz bir tazelenme mevsimidir. Peki, Peygamber Efendimiz Hz. Muhammed'in (sav) doğum gecesi olan Mevlid Kandili'nde nasıl ibadet edilir?
MEVLİD KANDİLİ YAPILACAK İBADETLER
🔸 Peygamber Efendimiz (sav), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.
Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmez. Fakat mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çeki düzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekir.
➡ Bu mukaddes gecede yapılacak ibadetlerin en önemlisi: Kur'an-ı Kerim okumak ve çokça zikir evrâd-ü ezkârda (belli vakitlerde düzenli olarak okunan âyet, salevât, zikir ve duâlar) bulunmaktır.
➡ Mevlid Kandili'nde
Kur'an-ı Kerim okumak, okuyanları dinlemek tavsiye edilen ibadetler arasındadır. Bunun dışında kulun isteklerini Allah'tan niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin şefaatini dilemesi önerilir.
SALÂT-U SELAM GETİRİLMELİ
➡ Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetlerin en faziletlisi
Resul-i Ekrem Efendimize salatu selam okumaktır. Bu gece bolca tövbe ve istiğfar edip bağışlanma ve âfiyet talep edilmelidir.
➡ Kaza namazı olan
Müslümanlar, günahları için af talebinde bulunarak en azından bir günlük kaza namazı kılmalıdırlar.
➡ Peygamber Efendimize selamlar, salavatlar getirilmeli; O'nun şefaatini ümit edip, ümmetinden olma şuuru tazelenmeli.
Salât-ü selam getirmek için belirli bir vakit ve sayı yoktur. Kişi dilediği zaman ve istediği miktarda salât-ü selam getirebilir. Salât-ü selam için besmele çekme zorunluluğu da yoktur.
Peygamber Efendimize nasıl salavât getirilir?
" Allahümme salli alâ Muhammed" " Allahümme salli alâ Seyyidinâ Muhammedin ve alâ âlihî ve sahbihî ve bârik ve sellim"
➡ Kur'an-ı Kerim okunmalı, okuyanlar dinlenmeli, uygun mekânlarda Kur'an ziyafetleri verilmeli,
Kelamullah'a olan sevgi, saygı ve bağlılık duyguları yenilenmeli, kuvvetlendirilmeli.
➡ Peygamber Efendimizin (sav) ömürde en az bir kez olsun kılınmasını beyan ettikleri tesbih namazını da yine bu gecenin bereketiyle kılmak
faziletli bir iş olacaktır.
➡ Tesbih namazını kılabilmek için şu tesbihi ezbere bilmek gerekir
: "Sübhânallâhi vel-hamdü lillâhi ve lâ ilâhe illallâhü vallâhü ekber. Ve lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil-aliyyil-azıym."