Mevlid Kandili'nde çekilecek tesbihler, zikirler nelerdir? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek zikirler...

İslam alemi için çok önemli olan Mevlid Kandili, bu gece idrak edilecek. Bu geceyi Müslümanlar ibadetlerle ve okudukları Kur'an-ı Kerim ihya edecek. Peki, Mevlid Kandilinde çekilecek zikirler neler? Mevlid Kandili gecesinde çekilecek tesbihler nelerdir? İşte Mevlid Kandil'nde çekilecek zikir ve tesbihler...

➡ Efendimize salavat getirmek için bir sebep ve güne ihtiyaç yoktur. Müslümanlar tarih boyunca iyi ve kötü günlerinde Resul-i Ekrem'e salavat getirerek zikirde bulunmuşlardır. Mevlid Kandil'inde de Efendimize (SAV) "Allahumme salli ala seyyidina ve nebiyyina Muhammed" diyerek salavat getirmek gerekir.

➡ Resulallah, "Bu benim doğduğum ve bana vahiy indirilen gündür" buyurarak Mevlid gecesine dikkat çekmiştir. (Müslim, Sıyâm", 197 / Ebû Dâvûd, "Savm", 54)