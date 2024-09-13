Mevlid kandili ne zaman 2024?

💠 Müslümanlar için önemli gün ve gecelerden biri olan Mevlid Kandili, Eylül ayında idrak ediliyor. İslam âlemi, yılın son kandilinde ibadetler ve dualarla bu mübarek geceyi eda edecek.

💠 Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimine göre, bu yıl Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.