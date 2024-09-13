Mevlid kandili ne zaman 2024?
2024'ün son kandili Eylül ayında gerçekleşiyor. Müslümanlar yılın son kandili için büyük heyecanlı bir bekleyişe büründü. Peki 2024 Mevlid kandili ne zaman? Diyanet İşleri Başkalığına göre mevlid kandili ne zaman idrak edilecek? İşte 2024 Mevlid kandili tarihi...
Giriş Tarihi: 13.09.2024
19:21
💠 Müslümanlar için önemli gün ve gecelerden biri olan Mevlid Kandili, Eylül ayında idrak ediliyor. İslam âlemi, yılın son kandilinde ibadetler ve dualarla bu mübarek geceyi eda edecek.
💠 Türkiye Diyanet İşleri Başkanlığı'nın 2024 dini günler takvimine göre, bu yıl Mevlid Kandili 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.
💠 Diyanet İşleri Başkanlığı, 2024 dini günler takvimine göre,
Mevlid Kandili bu yıl 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek.
💠 Rebiyülevvel ayının 12. günü olan Mevlid Kandili'nde, Müslümanlar camileri doldurarak bu mübarek geceyi coşkuyla eda edecekler.
💠 Mevlid Kandili, Peygamberimiz (s.a.s.)'in dünyaya geldiği gecedir ve Rebîülevvel ayının 11. ve 12. günleri arasındadır. Bu mübarek gece, Kadir Gecesi'nden sonra en kıymetli gecelerden biridir.
➡ Müminler, Mevlid gecesini hakkıyla ihya ederek, âlemlere rahmet olarak gönderilen Efendimize (s.a.s.) dua ederek kalplerini ferahlatırlar.
➡ Mevlid sözcüğü, "doğum yeri ve zamanı" anlamına gelir. Mevlid, İslam aleminde özellikle Hz. Peygamber'in (SAV) doğumunu, bu vesileyle yapılan törenler ile O'nun adına yazılan eserleri ifade eder.
💠 Resulullah Efendimiz (SAV), Habeşistan'ın Yemen valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası denilen olayın meydana geldiği sene doğdu.
➡ Hatta Peygamber Efendimizin doğumu ile ilgili alimlere göre bu hususta görüş ayrılığı olmadığı söylenmektedir.