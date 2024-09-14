Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?
Mevlid Kandili, Efendimizin (SAV) dünyaya teşrif ettiği mübarek bir zaman dilimidir. Bu yıl Eylül ayında gerçekleşecek Mevlid Kandili, 14 Eylül Cumartesi günü idrak edilecek. Müslümanlar bu kutlu günde Peygamberimize dualar ve ibadetler edecek. Peki Mevlid kandili namazı nasıl kılınır ve mevlid kandili var mıdır? İşte, Diyanete göre mevlid kandili namazı bilgileri...
Giriş Tarihi: 14.09.2024
08:00
🔹 İslam alemi olarak miladi
2024 yılının son kandilini bugün idrak edeceğiz. Bugün Allah'a (CC) yaklaşmanın ve O'nun (CC) sevgili kulu ve Resulü (SAV) Efendimize salat ve selamlar getirecek, ibadetler edeceğiz.
🔹 Bu kutlu günde M
evlid Kandili'ne özel bir namaz olup olmadığını Müslümanlar oldukça merak ediyor. Peki, Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır? Bu sorunun cevabını araştırdık.
Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mıdır?
Diyanete göre Kandil gecelerine ait özel bir namaz veya ibadet şekli var mı?
🔹 Hz. Peygamber (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir.
(Buhârî, Savm, 6, 1901; Müslim, Salâtü'l-müsâfirîn, 175 [760]; Beyhakî, Ma'rifetü's-sünen ve'l-âsâr, 4/420 - 6676)
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"Ancak bugün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir. Bu bağlamda mübarek gün ve geceleri, bağışlanma ve hayatımıza çekidüzen vermek için fırsat anı olarak görmemiz gerekmektedir. Dolayısıyla müminler kandil gecelerinde, hayatlarının gidişatını gözden geçirmeli; hata ve günahları için tövbe etmeli, dua ederek, Kur'ân-ı Kerîm okuyup anlamaya çalışarak, kaza veya nâfile namaz kılarak bu fırsatları değerlendirmelidirler."
(Tirmizî, Savm, 39 [739]; İbn Mâce, İkâmetü's-salavât, 191 [1389]; bk. Nevevî, el-Mecmû', 5/42-43)
Mevlid kandili namazı nasıl kılınır?
🔹 Resulullah Efendimiz (SAV), bazı mübarek gün ve gecelerin değerlendirilmesini tavsiye etmiştir. Ancak bu gün ve gecelere ait özel bir namaz veya ibadet şeklinden bahsetmemiştir.
(Tirmizî, Savm, 39)
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Mevlid gecesine özel bir namaz yoktur. Ancak Mülümanlar, kaza veya nafile namaz kılarak bu mübarek gün değerlendirirler. Bu nafile namazlardan biri tesbih namazıdır.
🔹 Tesbih namazı;
4 rekattır. Her rekatta 75 adet, toplamda ise 300 kez tesbih duası okunur. Tesbih duası:
"Sübhânellâhi velhamdü lillâhi velâ ilâhe illallâhü vellâhü ekber velâ havle velâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azıym."
🔹 Tesbih namazı şöyle kılınır:
"Niyet ettim Allah rızası için tesbih namazını kılmaya" diye niyet edilerek namaza başlanır."Allahu Ekber" diyerek tekbir alır ve namaza başlarız.
Sübhâneke'yi okuruzSübhâneke'den sonra 15 kere"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Sonra eûzü besmele çeker, Fâtiha ve zammı sûre okuduktan sonra 10 kere daha"Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükuya gideriz.
Burada 3 kere "Subhane rabbiye'azim" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Rükûdan doğrulunca "Rabbena leke'l hamd" deriz ve ardından 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeden doğrulunca 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Secdeye gidip üç defa "Sübhane rabbiye'l a'la" dedikten sonra 10 kere "Sübhânellâhi ve'l-hamdülillâhi velâ ilâhe illallahü vallahü ekber" deriz.
Böylece her rek'atta 75 tesbih yapılmış olur.