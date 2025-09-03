Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

İnsanın manen huzur bulduğu, ibadetler ile süsleyerek ruhunu dinlediği zaman dilimleri olan mübarek gün ve geceler bir kurtuluş kandilidir. Müslümanların camilere akın ettiği, ibadet ve dualarla Hak Teala'nın izzet, ikramına sığındıkları bu gecelerden birisi de Resulullah Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili'dir. Mevlid gecesinde milyonlarca Müslüman alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceyi eda eder. Mevlid kandili içinde içinde insanlar annelerine, babalarına, akrabalarına, yakınlarına, arkadaşlarına anlamlı, dualı hadisli ve ayetli kandil mesajları gönderiyorlar. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel kandil mesajları...
Mevlid Kandili mesajları
Bu gece Gazze'deki zulmün son bulması için dualarda buluşalım…
Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun
Mevlid Kandili sözleri
Rabbimiz bize sabır ver, bizleri düşmanlarımıza karşı muzaffer eyle…
Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun
Uzun Kandil mesajları
Ya Rabbi
Kalplerimizi din-i mübini İslam'da sabit kıl…
Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun
Kısa Kandil mesajları
Tüm mazlumların yüzünde açan tebessüme vesile olmak duasıyla…
Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun
Resimli Kandil mesajları
Resul-i Ekrem Efendimizin cihanı aydınlattığı bu gece kalbimizi Rabbimize açalım…