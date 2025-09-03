Bugün
Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Mevlid Kandili mesajları ve sözleri 2025: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kandil mesajları

Yayınlanma Tarihi: 03.09.2025 08:19 Güncelleme Tarihi: 03.09.2025 08:26

İnsanın manen huzur bulduğu, ibadetler ile süsleyerek ruhunu dinlediği zaman dilimleri olan mübarek gün ve geceler bir kurtuluş kandilidir. Müslümanların camilere akın ettiği, ibadet ve dualarla Hak Teala'nın izzet, ikramına sığındıkları bu gecelerden birisi de Resulullah Efendimizin (SAV) dünyayı şereflendirdiği Mevlid Kandili'dir. Mevlid gecesinde milyonlarca Müslüman alemlere rahmet olarak gönderilen Peygamberimiz Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) doğduğu geceyi eda eder. Mevlid kandili içinde içinde insanlar annelerine, babalarına, akrabalarına, yakınlarına, arkadaşlarına anlamlı, dualı hadisli ve ayetli kandil mesajları gönderiyorlar. Sizler için en yakınlarınıza gönderebileceğiniz kısa, uzun, eğlenceli, dualı, ayetli ve resimli Mevlid Kandili mesajları ve sözlerini yazdık. İşte, en güzel kandil mesajları...

Mevlid Kandili mesajları
Mevlid Kandili mesajları

💠

Bu gece Gazze'deki zulmün son bulması için dualarda buluşalım…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Mevlid Kandili sözleri
Mevlid Kandili sözleri

💠

Rabbimiz bize sabır ver, bizleri düşmanlarımıza karşı muzaffer eyle…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Uzun Kandil mesajları
Uzun Kandil mesajları

💠

Ya Rabbi

Kalplerimizi din-i mübini İslam'da sabit kıl…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Kısa Kandil mesajları
Kısa Kandil mesajları

💠

Tüm mazlumların yüzünde açan tebessüme vesile olmak duasıyla…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

Resimli Kandil mesajları
Resimli Kandil mesajları

💠

Resul-i Ekrem Efendimizin cihanı aydınlattığı bu gece kalbimizi Rabbimize açalım…

Mevlid Kandilimiz Mübarek Olsun

