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Mevlid Kandili duaları nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler

Müslümanlar tarafından mübarek sayılan günler olan kandiller; insanları bir araya getiren birleştirici günlerdendir. Müminler, kandillerde fıtratlarını hatırlayarak yaşamlarını gözden geçirir, Allah'a (CC) yönelerek bol bol dua ederler. Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya teşrif günü olan ve Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi kutlanan Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül 2023 tarihinde kutlanacak. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde hangi tesbihler çekilir?Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur?

Giriş Tarihi: 25.09.2023 14:58 Güncelleme Tarihi: 25.09.2023 15:30
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KANDİL NEDİR?

🔹 Müslümanlar tarafından mübarek görülerek kutlanan gecelere kandil denir. Bunlar Mevlid, Regaib, Miraç, Berat ve Kadir Geceleri'dir.

🔹 Kandil gecelerinin kutlanma vakitleri kamerî takvime göre şöyledir:

▪ Mevlid Kandili: Rebîülevvel ayının on ikinci gecesi.
▪ Regaib Kandili: Receb ayının ilk cuma gecesi.
▪ Miraç Kandili: Receb ayının yirmi yedinci gecesi.
▪ Berat Kandili: Şaban ayının on beşinci gecesi.
Kadir Gecesi: Ramazan ayının yirmi yedinci gecesi.

Kandil nedir ve kandil neden kutlanır?

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MEVLİD KANDİLİ

🔹 Doğum yeri ve zamanı manasına gelen mevlid, İslam medeniyetinde özellikle Peygamber Efendimizin (SAV) doğumunu, bunun için yapılan törenleri ve yazılan eserleri ifade eder.

🔹 Peygamber Efendimiz (SAV), İslam tarihçilerinin ortak görüşüne göre Habeşistan'ın Yemen Valisi Ebrehe'nin Kâbe'yi yıkmak üzere Mekke'ye saldırdığı ve Fil Vak'ası olarak adlandırılan olayın meydana geldiği yıl doğmuştur.

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MEVLİD KANDİLİ NE ZAMAN?

🔹 Müslümanların heyecanla beklediği, Peygamber Efendimizin (SAV) dünyaya gelişinin kutlandığı Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül 2023 tarihinde idrak edilecek.

🔹 Mevlid, hicri yılın ilk kandilidir. Rebiülevvel ayının on ikinci gününe denk gelen bu mübarek geceyi, Müslümanlar büyük bir sevinç ile karşılar. Bu gece edilen duaların ve ibadetlerin kabul edildiğine inanılır.

Rebiülevvel nedir?

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MEVLİD KANDİLİ'NDE YAPILACAK İBADETLER

🔹 Mevlid Kandili'ne özel bir ibadet yoktur. Fakat bu mübarek günde de diğer günlerde yaptığınız ibadetleri yerine getirebilirsiniz.

🔹 Farz namazlarının yanında varsa kaza yoksa nafile namazlarınızı eda edebilirsiniz.

🔹 Hayırlı işlerle meşgul olup gücünüzün yettiği kadar sadaka vererek ihtiyaç sahibi insanları sevindirebilirsiniz.

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🔹 Bu mübarek günde Peygamber Efendimizin (SAV) sünnetlerini ve yüce ahlakını hatırlayarak onların ne kadarının kendinizde bulunduğunu düşünerek tefekkür edebilir ve hayatınıza dair yeni kararlar alabilirsiniz.

🔹 Arası bozuk olan sevdiklerinizi barıştırma adına adım atabilirsiniz. Sıla-i rahim yaparak sevdiklerinizi sevindirebilir, akrabalık bağlarınızı güçlendirebilirsiniz.

İslam tarihi boyunca Mevlid Kandili

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