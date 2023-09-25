Mevlid Kandili duaları nelerdir? Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler

Müslümanlar tarafından mübarek sayılan günler olan kandiller; insanları bir araya getiren birleştirici günlerdendir. Müminler, kandillerde fıtratlarını hatırlayarak yaşamlarını gözden geçirir, Allah'a (CC) yönelerek bol bol dua ederler. Peygamber Efendimiz'in (SAV) dünyaya teşrif günü olan ve Rebiülevvel ayının on ikinci gecesi kutlanan Mevlid Kandili, bu yıl 26 Eylül 2023 tarihinde kutlanacak. Peki, Mevlid Kandili'nde yapılacak ibadetler nelerdir? Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur? Mevlid Kandili'nde oruç tutulur mu? Mevlid Kandili'nde hangi tesbihler çekilir?Mevlid Kandili'nde hangi dualar okunur?