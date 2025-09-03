Mevlid Kandili dualar ve ibadetleri

2 /10













◾ Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mevlid kandili için okunacak çokça ayet ve dua bulunmaktadır. Bu mübarek gecede Müslümanın her ettiği dua kabul olur. Dua edenin duasına Allahu Teala (CC) icabet eder.

◾ Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek tavsiye edilir. Kulun isteklerini Allah'tan (CC) niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini dilemesi tavsiye edilir.