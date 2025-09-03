Mevlid Kandili dualar ve ibadetleri
Resul-i Ekrem Efendimizin (SAV) dünyayı teşrif ettikleri gece olan mevlid gecesi, asırlardır Müslümanlar tarafından idrak edilir. Rebiülevvel aynın 12. gecesine tresadüf eden Mevlid gecesi, müminler arasında daha çok Mevlid Kandili ismiyle karşılık bulur. Bu gece ibadethanelere akın eden inananlar ibadetler ve dualar ederler. Peki, Mevlid Kandili duaları ve ibadetleri nelerdir? Mevlid Kandili duaları ve ibadetlerini araştırdık.
◾ Allah Resulü Hz. Muhammed'in (SAV) dünyayı teşrif ettiği gece olan Mevlid Kandili, Müslümanlar tarafından büyük bir coşku ve ibadetlerle idrak edilir.
◾ Bu gece gerçekleştirilen ibadetler ve edilen dualarda müminler manevi kurtuluşlarını talep ettikleri gibi Alemlerin Efendisi'ni (SAV) anarak kalplerini ferahlatırlar.
◾ Kutsal kitabımız Kur'an-ı Kerim'de mevlid kandili için okunacak çokça ayet ve dua bulunmaktadır. Bu mübarek gecede Müslümanın her ettiği dua kabul olur. Dua edenin duasına Allahu Teala (CC) icabet eder.
◾ Mevlid Kandili'nde Kur'an-ı Kerim okumak ve dinlemek tavsiye edilir. Kulun isteklerini Allah'tan (CC) niyaz etmesi, tövbe ve şükür için dualar etmesi, Peygamber Efendimizin (SAV) şefaatini dilemesi tavsiye edilir.
Mevlid kandili zikirleri
🔸 Mevlid Kandili'nde
"Lâ ilâhe illallah";
"Allahümme salli alâ seyyidinâ muhammedin ve alâ âli seyyidinâ muhammed";
"Estağfirullah";
"Sübhànallah";
"Elhamdülillâh";
"Allahu ekber";
"Lâ havle ve lâ kuvvete illâ billâhil aliyyil azîm";
"Allah" zikirleri çekilebilir.