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Mevlana'dan düşündürücü sözler

Mevlana Celaleddin Rumi, 13. yüzyılda yaşamış ünlü bir mutasavvıf ve şair idi. Fikirleri, sevgi, hoşgörü ve insanlık üzerine derinlemesine düşünceler içeriyordu. Mevlana'nın düşündürücü sözleri, asırlardır insanlara ilham verdi. Özellikle "Gel, ne olursan ol, yine gel" çağrısı, onun hoşgörü ve sevgi dolu yaklaşımını yansıtır. Mevlana'nın Mesnevi adlı eseri, hikayeler ve şiirlerle dolu olup, hayatın anlamı, insanın içsel yolculuğu ve Allah'a olan aşk üzerine derin öğretiler içerir. Onun sözleri, sadece dini ve tasavvufi değil, aynı zamanda evrensel bir bilgelik taşır, bu sebeple bugün bile büyük bir değer ve etki taşımaktadır.

Giriş Tarihi: 29.06.2024 10:35 Güncelleme Tarihi: 29.06.2024 12:42
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Doğruların yemin etmeye ihtiyacı yoktur.

l Mevlana

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Küsmek ve darılmak için bahaneler aramak yerine, sevmek ve sevilmek için çareler arayın.

l Mevlana

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Çirkinlikle güzelliği görünüşle değil akılla ayırt edin

l Mevlana

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Ne kadar bilirsen bil, söylediklerin karşındakilerin anlayabileceği kadardır.

l Mevlana

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Hayat bir nefestir, aldığın kadar.

l Mevlana

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