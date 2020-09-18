Dini konularda en çok merak edilen 20 soru 20 cevap
Müslümanların hayatlarının şekillenmesinde en önemli etkiyi Kur'an-ı Kerim ve Peygamber Efendimizin hadisleri sağlar. Bu nedenle müminler, Kur'an ve sünnet ışığında hareket eder. Peki, sosyal medyada fotoğraf paylaşmak haram mıdır? Kur'an-ı Kerim Türkçe okunur mu? Çok katlı mezar yapılması dinen uygun mudur? Muska takmak haram mıdır? Sizler için dini konularda en çok merak edilen 20 soruyu derledik.
Giriş Tarihi: 18.09.2020
11:14
Güncelleme Tarihi: 18.09.2020
12:06
Sanal ortamda fotoğraf paylaşmak doğru mudur?
İnsanların mahremlerini paylaşmaları doğru değildir. Gerçek hayattaki helal haram kavramı sanal ortam için de geçerlidir. Gerçek hayatta gayrı meşru olan bir şey sanal ortam için de gayrimeşrudur. Ortamın sanal olması haramı, gayrimeşru ilişkiyi, günahı, müstehcenliği, haram ticareti, aldatmayı, ihtikârı, hırsızlığı, sahteciliği, kumarı helal kılamaz.
İslami hüküm ve ahlaki kurallara uygun olmak kaydıyla, erkek ile kadınların konuşmalarında, telefon, bilgisayar gibi iletişim araçlarıyla irtibat kurmalarında sakınca yoktur. İslam kadınların sosyal hayatta aktif rol almasını, eğitim, ticaret, iş hayatına katılmasını reddetmemiş, yasaklamamıştır. Bunun sonucu olarak da, kadınların tanıdığı veya tanımadığı kişilerle konuşması tabiidir. Ancak bunda dinin ve toplumun hoş karışılamadığı davranışlardan kaçınılmalıdır.
Kişinin mahremiyetini sanal ortamda başkalarına ifşa etmesi bunu başkalarıyla paylaşması, dinen uygun değildir. Ölçü olarak söylenilecek husus; sanal ortamda da helal-haram duyarlılığı ile hareket etmek, Müslüman şahsiyeti, iffeti, hayâ ve sorumluluğundan ödün vermemektir.
Sosyal medyanın günah ve sevapları
Namazda dudaklar hiç kıpırdatılmadan kıraat yapılır mı?
Konuşabilen kişinin namazda Fatiha ve diğer sureleri, dili kıpırdatmaksızın ve ses çıkartmaksızın zihinden tekrarlaması kıraat sayılmaz ve namazın rüknünü yerine getirilmiş olmaz. Kişinin kendi duyabileceği bir sesle, fısıldar gibi, harfleri yerlerinden çıkartarak ve başkaları varsa onları rahatsız etmeyecek bir şekilde okuması gerekir.
Namazın rükünleri nelerdir?
Muska takmak haram mıdır?
Muska; hastalık, göz değmesi ve benzeri sıkıntılardan korunmak için yazılan ve üstünüze asılan dua demektir.
Kişinin Kuran-ı Kerim'den veya Hz. Peygamber'in (sav) hadislerinden bir duayı yanında taşıması sakıncalı değildir. Ama aslı esası bilinmeyen, farklı sembolleri anımsatan İslam'a aykırı öğeler taşıyan muskacılıkla meşhur insanların yazdıkları bu türden yazılı metinleri taşımak ve takmak doğru olmaz.
Nazar değmesine karşı ne yapılır?
Camilerde namazdan sonra çekilen toplu tesbih Peygamberimizin döneminde uygulanıyor muydu?
Namazlardan
Sübhanallah, Elhamdulillah, Allahu Ekber tespihleri Hz. Peygamber döneminde topluca yapılmaz, herkes kendi kendine okurdu. Sonraki dönemlerde bilmeyenler çoğalınca cemaatçe uygulanmaya başlandı. Bu uygulama İslam'ın ruhuna aykırı değil, faydalıdır.
Namazdan sonra okunacak tesbih ve zikirler
Haram parayla hayır yapılabilir mi?
Haram yoldan edinilmiş para, bir kişiye aitse sahibine iade edilmelidir. Sahibi ölmüşse, mirasçılarına verilmelidir. Onlar da yoksa o kişi adına fakirlere dağıtılmalıdır. Haram para başka yolla edinilmiş de sahibi yoksa bu para genele ait yerlere -hastane, okul gibi- harcanabilir. Ancak bu işlemlerden sevap beklenilmemelidir.
Haramın çeşitleri nelerdir?