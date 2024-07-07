Mehmet Akif'in vaazlarından önemli noktalar

📜

Bizi bu hâle düşüren hep tefrika, hep nifak ve şikākdır. Artık bu kadar zillet, bu kadar meskenet elverir, bundan sonra millet uyanmalı, okumalı, bu felâketlerin hep tefrika yüzünden geldiğini anlamalı da ona göre çaresine bakmalı.

Mehmet Akif Ersoy