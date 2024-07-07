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Mehmet Akif'in vaazlarından önemli noktalar

Milletimiz için milli bir destan olan İstiklal Marşı'nın şairi, Milli Mücadele'nin mücadeleci vaizi, 19. yüzyıl Avrupa düşüncesini en iyi anlamış fikir adamlarından olan Mehmet Akif Ersoy, vefatı üzerinden zaman geçtikçe daha da iyi anlaşılan bir isim. Milletine karşı olan sevgisi sayesinde susmaması, sürekli süren samimi bir mücadele içinde olması Mehmet Akif'i çağdaşlarından ayırır. İnandığı dava uğruna maddi ve manevi benliğini feda eden Mehmet Akif'in vaazlarında zikrettiği önemli cümleleri bir araya getirdik.

Giriş Tarihi: 07.07.2024 13:25 Güncelleme Tarihi: 07.07.2024 14:10
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Dünyaları feth ettiler, küfür ve dalâletle karanlıkta kalan memleketleri iman nûruyla aydınlattılar. Milyonlarca insanları esaretten, zulümden kurtardılar.

Mehmet Akif Ersoy

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Müslümanlar bu mertebeye nasıl eriştiler, hep ittihâd sâyesinde. Ellerinde Allah kânunu, dillerinde tevhîd lafz-ı mübâreki, yüreklerinde din aşkı, millet muhabbeti olduğu hâlde dağları, denizleri, çölleri aştılar.

Mehmet Akif Ersoy

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Ümmetin işleri meşveretle görülür, her Cuma ümmetin hâli ve geleceği hakkında hutbeler okunur, yapılacak işler kararlaştırılır, herkes hissesine düşen vazîfenin ifasına bütün varlığıyla can atardı.

Mehmet Akif Ersoy

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Bizi bu hâle düşüren hep tefrika, hep nifak ve şikākdır. Artık bu kadar zillet, bu kadar meskenet elverir, bundan sonra millet uyanmalı, okumalı, bu felâketlerin hep tefrika yüzünden geldiğini anlamalı da ona göre çaresine bakmalı.

Mehmet Akif Ersoy

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Artık müslümanlar geçirdikleri bu felâketlerden ibret alarak uyanmalı; bütün tefrikalardan vazgeçmeli.

Mehmet Akif Ersoy

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