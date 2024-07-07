Mehmet Akif'in vaazlarından önemli noktalar

Milletimiz için milli bir destan olan İstiklal Marşı'nın şairi, Milli Mücadele'nin mücadeleci vaizi, 19. yüzyıl Avrupa düşüncesini en iyi anlamış fikir adamlarından olan Mehmet Akif Ersoy, vefatı üzerinden zaman geçtikçe daha da iyi anlaşılan bir isim. Milletine karşı olan sevgisi sayesinde susmaması, sürekli süren samimi bir mücadele içinde olması Mehmet Akif'i çağdaşlarından ayırır. İnandığı dava uğruna maddi ve manevi benliğini feda eden Mehmet Akif'in vaazlarında zikrettiği önemli cümleleri bir araya getirdik.
Giriş Tarihi: 07.07.2024
13:25
Güncelleme Tarihi: 07.07.2024
14:10