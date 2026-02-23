Lale Devri'nin Üsküdar yansıması: Valide-i Cedi Camii

2 /6













🔹 Mermer mihrap anıtsal ölçekte tasarlanırken, çevresi Kütahya üretimine işaret eden çinilerle süslendi. Harimde en dikkati çekici bölüm ise mihrabın solunda yer alan ve hünkar kasrına bağlanan balkon biçimindeki hünkar mahfili. Hünkar kasrının önünde yer alan sebil ve türbe, külliyenin en zarif bölümleri arasında gösteriliyor. 1715'te vefat eden Gülnuş Emetullah Sultan'ın türbesi ise sekizgen planlı olup bronz şebekeleri ve Ayetel Kürsi kuşağıyla dikkati çekiyor.

🔹 Yerleşimde, merkezde cami ve onu çevreleyen geniş dış avlu bulunurken, imaret deniz kıyısında ayrı bir konumda inşa edildi. Külliyenin son kapsamlı onarımı ise 1940'ta gerçekleştirildi. Caminin dış cephesinde yer alan ve türünün ilk örnekleri arasında sayılan kuş evleri de Osmanlı'daki hayvan sevgisinin mimariye yansıması olarak değerlendiriliyor.