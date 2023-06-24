Kurban kesim vakti ne zaman başlar?

KURBAN İBADETİ

🔸 Müminler her yıl Kurban Bayramı'nda kurban keserek, Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu kestikleri kurbanlarla göstermiş olur.

🔸 Hükmü vacip olan kurban kesme ibadetini gerçekleştirmenin şartları ise şöyledir: Müslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak, akıl baliğ olmak, nisap miktarı para ve mala sahip olmak.