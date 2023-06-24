Kurban kesim vakti ne zaman başlar?
Kurban Bayramı 2023 yılında 28 Haziran günü idrak edilecek. Müminler, Kurban Bayramı öncesi hazırlıklarına başlarken bir yan da merak ettiği soruların yanıtlarını arıyor. Kurban kesim ibadetinin gerçekleştirileceği bu mübarek zamanda en çok merak edilenlerden biri ise kurban kesim vaktidir. Peki, kurban kesim vakti ne zaman başlar? Hangi vakitlerde kurban kesilmemelidir?
Giriş Tarihi: 27.06.2023
16:04
🔸 Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getirilirken dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de
kurbanın hangi zaman aralığında kesilebileceğidir.
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Peki, kurban kesim vakti ne zaman başlar? Hangi vakitlerde kurban kesilmemelidir?
KURBAN İBADETİ
🔸 Müminler her yıl Kurban Bayramı'nda kurban keserek,
Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu kestikleri kurbanlarla göstermiş olur.
🔸 Hükmü vacip olan kurban kesme ibadetini gerçekleştirmenin şartları ise şöyledir:
Müslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak, akıl baliğ olmak, nisap miktarı para ve mala sahip olmak.
🔸 Kesilen kurban etlerinin ihtiyaç sahiplerine dağıtılması, akrabaların ziyaret edilerek ellerinin öpülmesi ile toplumda unuttuğumuz veya unutmaya yüz tutulan değerlerimiz tekrardan canlanır.
🔸 Bu açıdan bakıldığında
kurban; kardeşlik, yardımlaşma, dayanışma ve sosyalleşmemize katkı sağlayan bir ibadettir.
KURBAN KESERKEN DİKKAT EDİLECEK HUSUSLAR
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Kurban kesiminin amacı diğer hayvanların kesiminden farklı olduğu için dikkat edilmesi gereken belirli hususlar bulnur. K urban ibadetinin kabul olması için bu kurallara riayet etmek gerekir.
🔸 İlk olarak hayvanın kesim yerine incitilmeden götürülürmesi ve
kesileceği zaman kıbleye karşı olacak şekilde sol tarafı üzerine yatırılması gerekir.
🔸 Kesilecek hayvanı ürkütmemek için
bıçak hayvana gösterilmemeli, kurbanın en doğru şekilde kesilmesi için ise keskin bir bıçak kullanılmalıdır.
🔸 Bıçak,
sağ el ile tutulmalı ve keserken "Bismillâhi Allahü ekber" denilmelidir. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Bu kısım oldukça önemlidir.