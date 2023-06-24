Kurban kesilirken okunacak dualar neler?
Kurban, yüce Rabbimize olan bir şükrandır. Kişinin gücü ve imkanı dahilinde bulunuyorsa bu ibadeti elinden geldiği müddetçe en güzel şekilde ihya etmesi gerekmektedir. İşte, bu noktada akıllara pek çok soru gelir. Bunlardan biri "kurban kesilirken okunacak dualardır." Peki kurban nasıl kesilir ve hangi duaları okumak gerekir? İşte, kurban kesilirken okunacak dualar....
Giriş Tarihi: 27.06.2023
16:28
KURBAN KESİLİRKEN HANGİ DUALAR OKUNMALI?
🔸 Kurban Bayramı'nda kurban ibadeti yerine getirilirken
dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kurban ibadetini ihya ederken okunacak dualardır.
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Peki, kurban kesilirken hangi dualar okunmalı? Kurban Bayramı sabahından itibaren hangi dualar edilmeli bunlar merak edilmektedir.
KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ NEDİR?
Kurban; sadakatin, Allah'a (CC) itaat ve teslimiyetin bir göstergesi oalrak kabul edilir.
🔸 Müminler her kurban kesiminde
Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.
🔸 Kurban toplumda unuttuğumuz veya unutmaya yüz tutulan değerlerimizi canlandırır.
Kurban; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyalleşmemize katkı sağlayacak yanlarımızı da ortaya çıkarır.
KURBAN KESİMİNDE İLK KURAL
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Kurban diğer amaçlar ile kesilen hayvanlardan farklıdır. Öncelikle bunun bilincinde olmak gerekir. Kurbanlık hayvanın kesiminde dikkat edilmesi gereken hususlar vardır. Bu kurallara kurbanın kabul olması için uymak gerekir.
🔸 Örneğin ilk olarak hayvan kesim yerine incitilmeden götürülür,
kesilecek zaman da kıbleye karşı ve sol tarafı üzerine yatırılmalıdır.
KURBAN KESİMİNDE BESMELENİN ÖNEMİ
🔸 Kurban hususunda dikkat edilmesi gereken bir diğer husus bıçağı hayvana göstermemesidir. Çünkü
hayvan ürkebilir. Bundan ötürü kurbanın en doğru şekilde kesilmesi için ise keskin bir bıçak kullanılmalıdır.
🔸 Kişi, sağ eliyle tuttuğu bıçak ile hayvanı keserken
"Bismillâhi Allahü ekber" der. Kurbanı vekilin kesmesi halinde kurban sahibi de besmeleye iştirak eder. Bu kısım oldukça önemlidir.
KURBAN KESİMİNDE VEKALET VERMEK
🔸 Kurban kesen kimse, kesim esnasında Allah'ın (CC) adını anmayı (
besmele) kasten terk ederse, Hanefî mezhebine göre bu hayvanın eti yenilmez.
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Kişinin elinden geldiği müddetçe kurbanını kendisinin kesmesi en münasibidir. Eğer kesemeyecek bir durumu varsa başkasına vekalet verip kestirir.