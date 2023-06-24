Kurban kesilirken okunacak dualar neler?

KURBAN BAYRAMI'NIN FAZİLETİ NEDİR?

Kurban; sadakatin, Allah'a (CC) itaat ve teslimiyetin bir göstergesi oalrak kabul edilir.

🔸 Müminler her kurban kesiminde Hz. İbrahim ile oğlu İsmail'in Cenab-ı Hakk'ın buyruğuna mutlak itaat konusunda verdikleri başarılı sınavın hatırasını tazelemiş ve kendilerinin de benzeri bir itaate hazır olduğunu simgesel davranışla göstermiş olmaktadır.

🔸 Kurban toplumda unuttuğumuz veya unutmaya yüz tutulan değerlerimizi canlandırır. Kurban; kardeşlik, yardımlaşma ve dayanışma gibi sosyalleşmemize katkı sağlayacak yanlarımızı da ortaya çıkarır.