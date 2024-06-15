Kurban eti nasıl dağıtılır?

Mübarek Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından bu yıl 16 Haziran 2024 tarihinde idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar Allah rızası için kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bayram sofraları kurulacak ve kardeşliğin zirve yaptığı bugün evler bayram sevinciyle dolacak. Peki, oldukça merak edilen kurban eti nasıl dağıtımı nasıl yapılır? Kurban eti kimlere verilir? Kurbanın derisi satılır mı? İşte Diyanet'e göre kurban etine dair tüm merak edilenler...