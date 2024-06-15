Kurban eti nasıl dağıtılır?

Mübarek Kurban Bayramı Müslümanlar tarafından bu yıl 16 Haziran 2024 tarihinde idrak edilecek. Her yıl olduğu gibi bu yıl da Müslümanlar Allah rızası için kestikleri kurban etlerini ihtiyaç sahiplerine ulaştıracak. Bayram sofraları kurulacak ve kardeşliğin zirve yaptığı bugün evler bayram sevinciyle dolacak. Peki, oldukça merak edilen kurban eti nasıl dağıtımı nasıl yapılır? Kurban eti kimlere verilir? Kurbanın derisi satılır mı? İşte Diyanet'e göre kurban etine dair tüm merak edilenler...
Giriş Tarihi: 15.06.2024
08:42
Güncelleme Tarihi: 15.06.2024
11:51
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Kurban etini nasıl paylaştırmalıyız?
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Kurban eti dağıtımı ile ilgili dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir?