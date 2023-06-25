Kurban eti nasıl dağıtılır?

🔴 Müslümanlar, her kurban kesişlerinde, Hz. İbrâhim ile oğlu Hz. İsmâil'in Allah'ın (CC) emrine olan sadakatlarını ve bu uğurda gösterdikleri fedakarlığı hatırlamış ve hatırlatmış olurlar.

🔴 Bu ibadette, Allah'a (CC) yakın olma ve fedakarlıkta bulunma kavramları öne çıkar. Kurban, kulun tüm varlığını Allah (CC) için feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir.