Kurban eti nasıl dağıtılır?
Müslümanlar tarafından 28 Haziran tarihinde idrak edilmeye başlanacak olan Kurban Bayramı, bu yılda her yıl olduğu gibi paylaşmanın ve kardeşliğin zirve yaptığı mübarek bir zaman dilimi olacak. Kesilen kurbanlar, ihtiyaç sahipleriyle buluşacak, sofralar bayram sevinciyle dolup taşacak. Peki, kurban eti nasıl dağıtılır? Bugünlerde oldukça merak edilen bu soruyu sizin için cevapladık.
Giriş Tarihi: 27.06.2023
16:28
🔴 Müslümanlar arasında paylaşmayı ve kardeşliği hatırlatan
Kurban Bayramı'nı bu yıl, tarihlerinde idrak edilecek. 28 - 29 – 30 Haziran ve 1 Temmuz
🔴 Kurban sözcüğü dinimizde kendisi aracılığıyla Allah'a (CC) yaklaşılan şeyi, özellikle
Allah (CC) ile yakınlık kurmak, ibadet maksatıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu maksatla kesilen hayvanı ifade eder. Kurban Bayramı'nda kesilen kurbana udhiyye, hacda kesilen kurbana ise hedy denir.
🔴 Müslümanlar, her kurban kesişlerinde,
Hz. İbrâhim ile oğlu Hz. İsmâil'in Allah'ın (CC) emrine olan sadakatlarını ve bu uğurda gösterdikleri fedakarlığı hatırlamış ve hatırlatmış olurlar.
🔴 Bu ibadette,
Kurban, kulun tüm varlığını Allah (CC) için feda etmeye hazır olduğunun bir göstergesidir. Allah'a (CC) yakın olma ve fedakarlıkta bulunma kavramları öne çıkar.
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Akıl sağlığı yerinde, ergenlik çağına ulaşmış ve dini ölçülere göre zengin sayılan her Müslümanın kurban kesmesi farzdır.
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hac ve zekat gibi malla yapılan bir ibadet olduğundan Kurban, vererek de kestirilebilir. Vekâlet, sözlü veya yazılı olarak telefon, faks, internet ve benzeri iletişim araçlarıyla verilebilir. Vekâlet verecek kişi sözlü olarak vekâlet diyerek vekaletini verebilir. "Seni kurbanımı kesmeye, kestirmeye ve kurbana dair diğer işlemleri yapmaya ve yaptırmaya vekil seçtim"
🔴 Peygamber Efendimiz (SAV)
kurban etinin üçe bölünerek, bir bölümünün kurban kesemeyen yoksullara dağıtılmasını, bir bölümünün akraba, tanıdık ve komşularla paylaşılmasını, bir kısmının da evde yenmesini tavsiye etmiştir.
(Ebû Dâvûd, Dahâyâ, 10)
🔴 Kurban etinin tamamı evde bırakılabilir
(Tahâvî, Şerhu me'âni'l-âsâr, IV, 185). Ancak, maddi durumu iyi olan Müslümanların, kurban etlerinin çoğunu dağıtmaları, mümkünse tamamını dağıtmaları daha hayırlı olur. 🔴 Şâfiî mezhebine göre ise, kurban etinden az da olsa fakirlere verilmesi gerekir.
(Bkz. Nevevî, el-Mecmû', VIII, 413)
Kurban eti nasıl paylaştırılmalı?
1- Üçte biri, kurban kesemeyen ihtiyaç sahiplerine sadaka olarak verilir.
2- Üçte biri, misafirlere ikram etmek amacıyla ayrılır.
3- Sona kalan üçte biri ise, evdeki ailesinin yiyeceği olarak ayrılır.