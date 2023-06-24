Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk gelir?

🔹 İslam'da kurban kesmenin hükmü vaciptir. Maddi ve manevi olarak koşullar sağlanamıyorsa kurban kesilmemelidir.

🔹 Kurban kesmenin belirli şartları vardır. Bunlar: Müslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak, akıl baliğ olmak, nisap miktarı para ve mala sahip olmaktır.

Nisap miktarı nedir?

İhtiyacı dışında 80 gram altını veya bu miktar değerinde mal ve parası olan Müslüman nisap miktarında mala sahip olur. Buna sahip olanlar Allah katında kurban kesmekle yükümlüdür.