Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk gelir?
2023 yılında Haziran ayının son günlerine denk gelecek olan Kurban Bayramı, İslam alemi tarafından büyük bir heyecan ile bekleniyor. Kurban ibadetinin gerçekleştirilip, akrabaların ziyaret edileceği bayramda herkesin aklında tek bir soru var; Kurban Bayramı ne zaman? Kurban Bayramı hangi güne denk gelir? Kurban Bayramı tatili kaç gün sürecek?
Giriş Tarihi: 27.06.2023
16:03
🔹 Kelime anlamı olarak kurban, Arapça'da
maddi manevi her türlü yakınlığı ve yakın olmayı kuşatacak bir anlam içerir.
🔹 Sözlükte,
Allah'a (CC) yakınlık, etleri, fakirlere parasız olarak dağıtılmak niyetiyle farz, vacib veya sünnet olarak kesilen koyun, keçi, deve, sığır gibi hayvan, bir maksad uğrunda feda olma gibi manalara gelir.
🔹 Kurban kelimesi dini manada,
kendisiyle Allah'a yaklaşılan şeyi, özel olarak da Allah'a yakınlık sağlamak, yani ibadet amacıyla belli vakitte belirli cinsten hayvanları kesmeyi ve bu amaçla kesilen hayvanı niteler.
🔹 Bütün dinlerde kendine yer bulan kurban,
İslam'da Hz.İbrahim'in Hz İsmail'i kurban ettiği rüyayla başlar. Kurban hadisesi, Hz. İbrahim (AS) ve Hz İsmail'in (AS) imtihandan geçmeleriyle Allah Teala'nın (CC) bir kurbanlık göndermesiyle son bulur.
🔹 İslam'da kurban kesmenin hükmü
vaciptir. Maddi ve manevi olarak koşullar sağlanamıyorsa kurban kesilmemelidir.
🔹 Kurban kesmenin belirli şartları vardır. Bunlar:
Müslüman olmak, buluğ çağına ermiş olmak, akıl baliğ olmak, nisap miktarı para ve mala sahip olmaktır.
Nisap miktarı nedir? İhtiyacı dışında 80 gram altını veya bu miktar değerinde mal ve parası olan Müslüman nisap miktarında mala sahip olur. Buna sahip olanlar Allah katında kurban kesmekle yükümlüdür.
🔹 Kurban,
bayramın birinci, ikinci ve üçüncü günlerinde kesilebilir. Bayramın birinci günü bayram namazından sonra başlayan kurban kesimi üçüncü günün ikindi vaktine kadar sürer. Arefe günü ya da bayramın üçüncü günü ikindiden sonra kurban kesmek caiz değildir.
🔹 Kurban kesimine
28 Haziran Çarşamba günü bayram namazından sonra başlanacak, 1 Temmuz Cumartesi ikindiye kadar devam edebilecektir.