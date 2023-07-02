Kurban Bayramı nasıl geçti?

🔹 Mübarek Kurban Bayramı başta ülkemiz olmak üzere dünya üzerindeki hemen hemen her noktada büyük bir coşku ve sevinçle idrak edildi. Bayram namazının eda edilmesiyle başlayan gün kurbanların Allah (CC) rızası için kesilmesiyle devam etti.

🔹 Kurban Bayramı namazının kılınması, namazın ardından gerçekleşen bayramlaşma törenleri dünya üzerinde güzel ve samimi görüntülere sahne oldu. Sizler için Kurban Bayramı'nın en can alıcı fotoğraflarını bir araya getirdik.