Kurban Bayramı nasıl geçti?
Zilhicce ayının onuncu gününde dünya üzerindeki Müslümanlar bir senedir büyük bir özlem ve sevgi ile bekledikleri Kurban Bayramı'na erişmenin mutluluğunu ve gururunu yaşadılar. Müminler bayramı karşılamak amacıyla sabahın ilk ışıkları doğmadan mabedlere akın ettiler. Bu coşku ve sevinç objektiflere de yansıdı. Sizler için 2023 Kurban Bayramı'nın en güzel ve samimi fotoğraflarını seçtik.
Giriş Tarihi: 02.07.2023
17:21
Güncelleme Tarihi: 02.07.2023
18:12
🔹 Mübarek
Kurban Bayramı başta ülkemiz olmak üzere dünya üzerindeki hemen hemen her noktada büyük bir coşku ve sevinçle idrak edildi. Bayram namazının eda edilmesiyle başlayan gün kurbanların Allah (CC) rızası için kesilmesiyle devam etti.
🔹 Kurban Bayramı
namazının kılınması, namazın ardından gerçekleşen bayramlaşma törenleri dünya üzerinde güzel ve samimi görüntülere sahne oldu. Sizler için Kurban Bayramı'nın en can alıcı fotoğraflarını bir araya getirdik.
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Arnavutluk'ta yaşayan Müslümanlar Kurban Bayramı'nı coşkuyla karşıladı. Bu bayram da merkezi program, geleneksel olarak başkent Tiran'daki İskender Bey Meydanı'nda çok sayıda Müslüman'ın katılımıyla icra edildi.
🔹 Program kapsamında
Kur'an-ı Kerim okundu, dualar edildi. Meydanın yanı sıra bayram namazı ülke genelindeki camilerde de kılındı.
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Rusya'nın başkenti Moskova'da camilere sığmayan binlerce Müslüman, Kurban Bayramı namazını sokaklarda kıldı. Sabahın erken saatlerinden itibaren vatandaşlar, Moskova Merkez Camisine akın etti.
🔹 Camiye sığmayan binlerce kişiden oluşan cemaat, güvenlik nedeniyle trafiğe kapatılan metrelerce uzunluktaki caddelere, sokak aralarına ve parklara taştı. Polisin güvenlik önlemleri aldığı caddelerde Müslümanlar sokaklarda uygun buldukları yerlerde seccadeleri üzerinde bayram namazına durdu.
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Batı Trakya'da yaşayan Türk azınlığı, Kurban Bayramı namazını kılmak için camilere akın etti. Gümülcine ve İskeçe'deki camilerde bayram namazı kılan Türkler, namazın ardından birbirleriyle bayramlaştı.
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Güney Afrika'daki Müslümanlar, Kurban Bayramı namazını Johannesburg kentinde bulunan bir parkta kıldı.