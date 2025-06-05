Kurban ile ilgili ayetler ve hadisler

1 /20 KURBAN BAYRAMI













🔹

"Haccı ve umreyi Allah için eksiksiz yerine getirin; engellenirseniz kolayınıza gelen bir kurban gönderin. Kurban, mahalline ulaşıncaya kadar başlarınızı tıraş etmeyin. Fakat içinizden biri hasta ise veya başından bir rahatsızlığı varsa (tıraşını olup) oruç veya sadaka yahut kurban olarak bir fidye ödesin. Güvenlikte olduğunuzda hacdan önce umre yapan kişi, gücünün elverdiği türden bir kurban kessin. Bulamayan ise hac sırasında üç gün, döndükten sonra da yedi gün yani tam on gün oruç tutmalıdır. Bu, ailesi Mescid-i Harâm civarında oturmayanlar içindir. Allah'ın buyruğuna saygılı olun ve bilin ki Allah'ın cezalandırması çok şiddetlidir.

Bakara Suresi - 196. Ayet

AYETİN TEFSİRİ:

Sözlükte hac "amaçlamak, yönelmek" demektir. Dinî bir terim olarak "belirli vakitte Arafat'ta bulunmak (vakfe) ve usulüne uygun olarak Kâbe'nin çevresinde dönmek (tavaf) suretiyle yerine getirilen ibadet"i ifade eder.Hac ismini taşıyan sûrede (22/27, 29) Hz. İbrâhim'e hitap eden ve "İnsanlar arasında haccı ilân et..." buyruğu ile başlayan âyetlerden anlaşıldığına göre hac, Kâbe'nin de bânisi olan Hz. İbrâhim'den kalma bir ibadettir. Bazı rivayetlerde bu ibadetin tarihi daha da gerilere, hatta Hz. Âdem'e kadar götürülmektedir (bk. Salim Öğüt, "Hac", DİA, XIV, 386). Câhiliye döneminde de –bazı putperest uygulamalar karıştırılmış olmakla birlikte– Kâbe'yi tavaf, Arafat ve Müzdelife'de vakfe, sa'y, kurban kesme gibi uygulamalarla hac ve umre devam ettirilmekte; hacılara yönelik beslenme, barınma, güvenlik gibi hizmetler de düzenli biçimde yürütülmekteydi. İslâmiyet'in doğuşu sırasında da aynı uygulamalar mevcuttu.