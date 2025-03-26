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Kur'an-ı Kerim'de Kadir gecesi nasıl geçer? Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

Yayınlanma Tarihi: Mart 26, 2025 11:43

Allah Teala'nın bin aydan daha hayırlı buyurduğu Kadir gecesi Müslümanların en çok ibadet ettikleri, zikir ve tesbih çektikleri zaman dilimlerinden birisidir. Bu hadiseyi anlatan Kadir Suresi mushaf sıralamasında doksan yedinci sırada yer alır. Kadir gecesinde Kadir Suresi'nin Arapça ve Türkçe okunuşunu anlamak isteyenler için Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşunu hazırladık.

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Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesi nasıl geçer? Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحٖيمِ

💠 اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ فٖي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ 💠 وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِؕ💠 لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍؕ

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Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesi nasıl geçer? Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

KADİR SURESİ 1-3 AYETLER MEALİ

﴾1﴿ Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.

﴾2﴿ Bilir misin nedir Kadir gecesi?

﴾3﴿ Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.

KADİR SURESİ'Nİ OKUMAK VE MEALİNİ DİNLEMEK İÇİN TIKLAYIN

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Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesi nasıl geçer? Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu. Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir.

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Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesi nasıl geçer? Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Sûrenin ilk âyetinde kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) Ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir. Buna göre Kadir gecesinin ramazan ayı içerisinde olduğu açıktır; Ramazanın hangi gecesine denk geldiği konusunda farklı görüşler vardır.

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Kur’an-ı Kerim’de Kadir gecesi nasıl geçer? Kadir Suresi tefsiri, meali ve okunuşu

Kadir Suresi 1-3 Ayetler Tefsiri

Kadir gecesinin kesin olarak bildirilmemesi, insanların o gecede kazanacakları sevaplara güvenip diğer zamanlarda kulluk görevlerini ihmal etmelerini önlemek gibi bazı sebep ve hikmetlerle açıklanmıştır. Müfessirler, "Biz onu Kadir gecesinde indirdik" diye çevirdiğimiz 1. âyetteki "o" zamiriyle Kur'an'ın kastedildiği konusunda ittifak etmişlerdir (bk. Taberî, XXX, 166; Râzî, XXXII, 27; Şevkânî, V, 554).

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