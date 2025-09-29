Kuduri-i Şerif Tercemesi

4 /6













Eserin özelliği Kur'an ve Sünnet'ten delillere çok az yer verilmesi, Hanefî mezhebi dışındaki mezheplerin görüşlerine temas edilmemesidir. Bu özelliği ile akademik metinden ziyade ders kitabı gibidir. Mezhep imamları arasındaki hiyerarşi gözetilerek önce Ebû Hanîfe'nin daha sonra Ebû Yûsuf ve Muhammed b. Hasan'ın ittifak ettiği hususlar, Ebû Yûsuf'un tek başına kaldığı ve Muhammed b. Hasan'ın tek başına savunduğu görüşler zikredilir.

Kudûrî'nin bu eseri kendisinden önce yazılan bir eserin özeti gibidir. Kendisinden sonra yazılan birçok kitabın da kaynağıdır. Özellikle cami hocaları ile vaizlerin temel kaynaklarındandır.