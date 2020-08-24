Kıyamet nedir, ne demektir? Kıyamet ne zaman kopacak?

Kıyamet, dünya hayatının sona ermesini ifade eden bir kavramdır. İslam'ın da içinde olduğu semavi dinlerde insan bir defaya mahsus olarak dünyaya gelir ve bu dünya hayatının sonludur. Kıyamet, zamanın sınırının olduğunu, dünyada yaşanan günlerin limitinin olduğunu, evrenin ve insanın fani olduğunu bu nedenle de biteceğini; ardından ebedi olan ahiret hayatının başlayacağını ifade eder. Peki, kıyamet ne demektir? Kıyamet ne zaman kopacak?