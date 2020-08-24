Kıyamet nedir, ne demektir? Kıyamet ne zaman kopacak?
Kıyamet nedir ve kıyamet ne zaman kopacak soruları sıklıkla araştırılan konulardan biridir. Kıyamet, semavi dinlerde dünyanın sonlu bir yer olduğunu, insanoğlunun yeryüzünde yalnızca sınırlı bir zaman var olacağını ifade eder. Kıyametin ardından ebedi olan ahiret hayatı başlayacaktır. Peki, kıyamet nedir? Kıyamet ne demektir? Kıyamet ne zaman kopacak? Peygamberimizin zikrettiği kıyamet alametleri…
Giriş Tarihi: 24.08.2020
19:48
Kıyamet, dünya hayatının sona ermesini ifade eden bir kavramdır. İslam'ın da içinde olduğu semavi dinlerde insan bir defaya mahsus olarak dünyaya gelir ve bu dünya hayatının sonludur. Kıyamet, zamanın sınırının olduğunu, dünyada yaşanan günlerin limitinin olduğunu, evrenin ve insanın fani olduğunu bu nedenle de biteceğini; ardından ebedi olan ahiret hayatının başlayacağını ifade eder. Peki, kıyamet ne demektir? Kıyamet ne zaman kopacak?
Kıyamet, kelime anlamı olarak
"kalkmak, dikilip ayakta durmak" demektir. Kıyamet kelimesi, "dirilip mezarından kalkma, Allah'ın huzurunda durma" ya da "bu olayın başlangıcını teşkil eden kozmik değişikliğin vuku bulması" anlamına gelir. Kur'an-ı Kerim'de ahiret, kıyamet kelimesine çok yakın bir anlamda kullanılmış ve 110 yerde geçmiştir. 26 ayette ise "el-yevmü'l-âhir" terkibiyle anılmıştır. Dünya hayatının geçici olduğu, kıyamet ile dünya hayatının tamamen biteceği bildirilmiş ve ahiret hayatının sonsuz olduğu vurgulanarak, insanların dünya hayatının meşgaleleri ile oyalanmamaları konusunda uyarılarda bulunulmuştur.
KIYAMET NE ZAMAN KOPACAK?
Kıyamet ne zaman kopacak sorusunun yanıtı bilinmiyor. Kur'an'da 40 yerde geçen "saat" kelimesiyle anlatılan kıyametin kopuşunun yakın olduğu, ansızın geleceği ve alâmetlerinin belirdiği ifade edilir.
Ansızın gerçekleşecek olan kıyametin kopuş zamanına ait bilgi Allah nezdindedir, dünyadaki davranışlarının karşılığını görmeleri için bunun zamanı insanlardan gizlenmiştir.
Kıyamet alametleri kaça ayrılır?
PEYGAMBERİMİZİN ZİKRETTİĞİ KIYAMET ALAMETLERİ
Âhir zaman peygamberi ve son nebî olması dolayısıyla kıyamete yakın bir zaman diliminde gönderildiğini açıklayan Resûl-i Ekrem'in* kıyamet alâmeti olarak zikrettiği rivayet edilen olayların başlıcaları şunlardır**:
*: Buhârî, "Ṭalâḳ", 25, "Riḳāḳ", 39; Müslim, "Fiten", 132-135
**: Buhârî, Fiten, 4-5, 22, 24, Itk, 8, Cihâd, 95, Nikâḥ, 110; Müslim, İlim, 8-10; İbn Mâce, Fiten, 25-36; Tirmizî, Fiten, 35, 42-43
İlmin ortadan kalkıp cehaletin yerleşmesi,
Sarhoşluk veren içkilerin yaygınlaşması,
Zinanın alenî hale gelmesi,
Köle kadının efendisini doğurması,
Çobanların zenginleşerek bina yapmakta yarışması,