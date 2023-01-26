Regaip Kandili mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2023 Regaip kandili sözleri
Regaip Kandili mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2023 Regaip kandili sözleri
Manevi bir iklim olarak yeni kavuştuğumuz Üç ayların nihayet ilk Cuma gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili olarak isimlendirilen bu gece içinde Müslümanlar gerçekleştirdikleri nafile ibadetler, ettikleri dua ve tevbeler ile Hak Teala'dan af dilerler. Bu tarz mübarek gün ve gecelerde Müslümanlar sıla-i rahim yaparak ailelerinin hatırlarını gözetirler. Bilhassa telefon üzerinden en güzel, manalı, resimli, dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları atarlar. Bilhassa Regaip Kandili'ne has atılan birbirinden güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2023 kandil mesajlarını sizler için hazırladık.
Giriş Tarihi: 26.01.2023
12:04
Güncelleme Tarihi: 26.01.2023
14:09