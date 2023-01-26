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Regaip Kandili mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2023 Regaip kandili sözleri

Manevi bir iklim olarak yeni kavuştuğumuz Üç ayların nihayet ilk Cuma gecesine kavuşmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Regaip Kandili olarak isimlendirilen bu gece içinde Müslümanlar gerçekleştirdikleri nafile ibadetler, ettikleri dua ve tevbeler ile Hak Teala'dan af dilerler. Bu tarz mübarek gün ve gecelerde Müslümanlar sıla-i rahim yaparak ailelerinin hatırlarını gözetirler. Bilhassa telefon üzerinden en güzel, manalı, resimli, dualı, ayetli, hadisli kandil mesajları atarlar. Bilhassa Regaip Kandili'ne has atılan birbirinden güzel, manalı, ayetli, dualı, hadisli, resimli, 2023 kandil mesajlarını sizler için hazırladık.

Giriş Tarihi: 26.01.2023 12:04 Güncelleme Tarihi: 26.01.2023 14:09
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➡ Bir günahlardan arınma mevsimi olan Üç ayların ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandil'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu tüm Müslümanlar olarak yaşıyoruz.

➡ Sizler için en güzel, anlamlı, manalı, dualı, hadisli, ayetli Kandil mesajlarını hazırlayarak sıla-i rahiminize katkıda bulunmak istedik. İşte en güzel, resimli, anlamlı,dualı Regaip Kandili mesajları...

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Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Duamız ayaklarımızın her daim İslam üzere sabit olmasıdır

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Sizin ve ailenizin bu kıymetli gecesini tebrik ederim

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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Dualarımızın icabet edilen dualardan olması duasıyla

Regaib Kandiliniz mübarek olsun

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