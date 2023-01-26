Regaip Kandili mesajları: En güzel manalı, dualı, resimli, kısa, uzun, ayetli ve hadisli 2023 Regaip kandili sözleri

➡ Bir günahlardan arınma mevsimi olan Üç ayların ilk Cuma gecesi olan Regaip Kandil'ni idrak edecek olmanın mutluluğunu tüm Müslümanlar olarak yaşıyoruz.

➡ Sizler için en güzel, anlamlı, manalı, dualı, hadisli, ayetli Kandil mesajlarını hazırlayarak sıla-i rahiminize katkıda bulunmak istedik. İşte en güzel, resimli, anlamlı,dualı Regaip Kandili mesajları...