Kan vermek orucu bozar mı?
Mübarek Ramazan ayı, rahmet ve mağfiret ayıdır. Oruç, bedenlerin sıhhat kaynağı, Allah'a ibadet ve itaatin bir işaretidir. Peki, bu mübarek Ramazan ayında oruçluyken kan vermek orucu bozar mı? Vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet'in açıklamasıyla birlikte sizlere orucun faydalarını, oruçlunun duasının nasıl kabul olduğunu, orucun hikmetini ve kan vermek orucu bozar mı? sorularını cevapladık. İşte, Diyanet'in açıklamasına göre kan vermek orucu bozar mı?
Giriş Tarihi: 11.03.2024
16:51
RAMAZAN AYI RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR
RAMAZAN AYI RAHMET VE MAĞFİRET AYIDIR
🔸 Kur'an-ı Kerim'de ve Rasulullah (SAV) Efendimizin heyecanla beklediği bilinen
Ramazan ayı; ilahi rahmet ve mağfiretin zirveye ulaştığı , oluk oluk rahmet ve affın aktığı bir aydır.
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Kalbimizi ve bütün organlarımızı kötülüklerden kurtarmak ve ibadetlerle Cenab-ı Allah'ın (CC) sonsuz mağfiretine erişmek amacını taşıyan bu ay, Müslümanlar için kaçınılmaz bir fırsattır.
Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı? Diyanet açıklaması
Oruçlu iken kan vermek ve vücuda kan almak orucu bozar mı?
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Ramazan'da oruçlu iken kan verenin orucu bozulmaz (İbn Kudâme, el-Muğnî, 3/15). Vücuda kan almak ise beslenme, gıda alma kapsamına girdiği için orucu bozar. Kan vermenin orucu bozup bozmaması ile ilgili olarak birbirine zıt iki rivâyet vardır. Bunlardan birine göre Hz. Peygamber (SAV), buyurmuştur. "Hacamat yapanın ve yaptıranın (vücuttan tedavi maksadıyla kan alanın ve aynı amaçla vücudundan kan aldıranın) orucu bozulur"
(Ebû Dâvûd, Savm, 28 [2367, 2370-2371]; İbn Mâce, Sıyâm, 18-1680)
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Öte yandan Resulullah'ın (SAV) oruçlu iken hacamat yaptırdığı rivâyet edilmiştir (Buhârî, Savm, 32 [1938-1939]). Bu iki hadisi birlikte değerlendiren bilginlerin çoğu, birinci hadisi o dönemde hacamat yapan kişinin, kanı özel alet ile emerken ağzına kaçırabileceği, hacamat yaptıran ise kan verdiği için zayıf düşerek hasta olabileceği için oruçları bozulma tehlikesi ile karşı karşıya kalacağı şeklinde yorumlamış ve ikinci hadisi esas alarak kan vermenin orucu bozmayacağı sonucuna varmışlardır.
ORUÇ CENNETE GÖTÜRÜR
🔸 Mübarek Ramazan ayında,
cennet kapılarının açılır, cehennem kapılarının kapanır. Aynı zamanda şeytanların zincirlere vurulduğu bu Ramazan ayında, ihlas ve samimiyetle oruç tutan Müslümanların varacağı yer mutlaka Cennet'tir.
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Peygamber Efendimiz (SAV), Müminleri bu konuda şöyle müjdeler:
"Cennette Reyyân denilen bir kapı vardır. Oradan sadece oruçlular girer. Oruçlular girdiler mi artık kapanır, kimse oradan giremez."
(Müslim, Sıyâm: 166)
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