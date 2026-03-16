Kadir Suresi tefsiri
Yayınlanma Tarihi: 16.03.2026 08:22
Abese Suresi'nden sonra, Şems Suresi'nden önce Mekke'de nazil olan Kadir Suresi içerisinde bulunan "Kadir Gecesi" ibaresi sebebiyle Kadir Suresi olarak anılmakta. Duhan suresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" ifadesi ile zikredilen gece olan Kadşir Gecesi, Müslümanların hayatında çok önemli bir yer tutar. Bundan dolayı Kadir Suresi tefsiri okunmalı, üzerine tefekkür edilmelidir.
اِنَّٓا اَنْزَلْنَاهُ فٖي لَيْلَةِ الْقَدْرِۚ
Kadir Suresi 1. Ayet Meali
*Biz onu (Kur'an'ı) Kadir gecesinde indirdik.
Kadir Suresi 1. Ayet Tefsiri
◾ Kadr kelimesi sözlükte "güç, hüküm, değer, şeref" gibi anlamlara gelir. Özellikle Kur'an'ın bu gecede indirilmesinin geceyi şereflendirdiğini ve kadrini yücelttiğini ifade etmek üzere ona bu isim verilmiştir. Bu sûre inmeden önce gecenin böyle bir ismi yoktu.
وَمَٓا اَدْرٰيكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِؕ
Kadir Suresi 2. Ayet Meali
*Bilir misin nedir Kadir gecesi?
Kadir Suresi 2. Ayet Tefsiri
◼ Duhân sûresinde, "Biz onu mübarek bir gecede indirdik" (44/3) buyurularak bu gecenin bereketli, hayırlı, uğurlu, önemli ve kutsal bir gece olduğu açıkça ifade edilmiştir. Sûrenin ilk âyetinde Kur'an'ın bu gecede, Bakara sûresinde de (2/185) ramazan ayında indirildiği belirtilmiştir.
لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ اَلْفِ شَهْرٍؕ
Kadir Suresi 3. Ayet Meali
*Kadir gecesi bin aydan hayırlıdır.
