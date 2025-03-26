Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı

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▪ Müminler mukaddes gün ve gecelerde farz ve sünnet ibadetlerinin yanı sıra nafile ibadetlerle de Allah Teala'ya yönelirler. Bu ibadetlerden birisi de Hanefi fıkhına göre nafile bir ibadet olan tesbih namazıdır.

▪ Dört rekattan oluşan tesbih namazında üç yüz defa "Sübhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber" tesbihi getirilir.