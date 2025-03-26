Kadir gecesi namazı nasıl kılınır? Tesbih namazı
Mukaddes gecelerde Müslümanlar farz ve sünnet ibadetlerin dışında nafile, mendup ve müstehap olan ibadetlere de yönelerek Allah Teala'yı zikrederler. Kur'an-ı Kerim'de "bin aydan hayırlı" olarak anılan Kadir gecesi, müminlerin mabedlere toplandıkları ve geç vakitlere kadar Hak Teala'ya ibadet ettikleri bir zaman dilimidir. Bu gece en çok eda edilen ibadetlerden biri de tesbih namazıdır. Resulullah'ın hiç olmazsa ömürde bir defa kılınmasını tavsiye ettiği tesbih namazını araştırdık.
▪ Müminler mukaddes gün ve gecelerde farz ve sünnet ibadetlerinin yanı sıra nafile ibadetlerle de Allah Teala'ya yönelirler. Bu ibadetlerden birisi de Hanefi fıkhına göre nafile bir ibadet olan tesbih namazıdır.
▪ Dört rekattan oluşan tesbih namazında üç yüz defa "Sübhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber" tesbihi getirilir.
Tesbih namazı kaynağı
▪ Tesbih namazına dair en sağlam dayanak İbn Abbas'tan nakledilen şu hadistir:
Resul-i Ekrem (SAV) amcası Abbas'a (RA);
"Bak amca, sana tam on faydası olan bir şey öğreteyim; bunu yaparsan günahlarının ilki sonu, eskisi yenisi, bilmeyerek işlediğin bilerek işlediğin, küçüğü büyüğü ve gizli yaptığın açıktan yaptığın on türlü günahını Allah bağışlar." Diyerek bu namazı tavsiye etmiş ve öğretmiştir; Hz. Abbas da
"Bunu her gün yapamayız." deyince Hz. Peygamber (SAV) bu namazın haftada bir, ayda bir, yılda bir veya ömürde en az bir defa kılınmasını tavsiye etmiştir.
(Ebû Dâvûd, Tetavvu, 14)
Tesbih namazı nasıl kılınır?
▪ Tesbih namazı dört rekat olarak kılınır. Tesbih namazı ile ilgili olarak tebeut tabiinin meşhur alimi Abdullah b. Mübarek, tesbih namazı gece kılındığında iki rekatta bir selam vermenin daha makbul sayıldığını, gündüz kılındığında ise iki veya dört rekatta bir selam verilebileceğini söylemiştir.
▪ Tesbih namazını diğer namazlardan ayıran ise her rekatında yetmiş beş defa "Sübhanellahi ve'l hamdu lillahi ve la ilahe illellahu vellahu ekber" tesbihi okunur.
Birinci Rekât
▪ "Niyet ettim Allah rızası için namaz kılmaya" diye niyet edilir.
▪ "Allâhu Ekber" diyerek iftitah tekbiri alınır ve eller bağlanır.
▪ Ayakta sırasıyla, Sübhâneke okunur. Sonra (15 kere tesbih) okunur.
▪ Daha sonra Eûzü Besmele, Fâtiha ve bir sure okunarak yine (10 kere tesbih) söylenir.
▪ "Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir, sonra da (10 kere tesbih) okunur.
▪ "Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir. Burada da (10 kere tesbih) okunur.
▪ "Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" dendikten sonra (10 kere tesbih) okunur.
▪ "Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur ve (10 kere tesbih) okunur. Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye
İkinci Rekât
Ayakta sırasıyla, (15 kere tesbih), Besmele, Fâtiha ve bir sure okunur (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek rükûa varılır ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-azîm" denilir (10 kere tesbih).
"Semiallâhü limen hamideh" diyerek kalkılır ve ayakta "Rabbenâ leke'l-hamd" denir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeye varılır ve burada üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" söylenir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek secdeden kalkılıp oturulur (10 kere tesbih).
Yine "Allâhu Ekber" diyerek ikinci defa secdeye gidilir ve üç kere "Sübhâne Rabbiye'l-âlâ" denilir (10 kere tesbih).
"Allâhu Ekber" diyerek kalkılıp oturulur.
▪ Oturuşta Ettehiyyâtü okunur.
▪ "Allâhu Ekber" diyerek ayağa (üçüncü rekâta) kalkılır ve eller bağlanır.