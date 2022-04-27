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  • Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Kadir gecesi mesajları ve sözleri 2022: Anlamlı, dualı, resimli, kısa ve uzun Kadir gecesi mesajları

Bin aydan daha hayırlı olan Kadir gecesi "Diyanet Takvimi"ne göre bu gece ihya edilecek. Kur'an-ı Kerim'de Kadir Suresi ile anlatılan gece, müminler için bir rahmet vesilesi olması sebebiyle sevinç, Ramazan ayının sonunu haber vermesi ile de bir hüzün ifade ediyor. Sizler için Kadir gecesini tebrik etmek maksadı ile birbirinden farklı ve güzel mesajlar yazdık. 2022 Kadir gecesi mesajları neler? Kadir gecesi ile alakalı mesajlar ve sözler... En güzel Kadir gecesi mesajları... Resimli Kadir gecesi mesajları... İşte 2022 Kadir gecesi için Facebook, Whatsapp ve SMS kutlama tebrik mesajları...

Giriş Tarihi: 27.04.2022 11:55 Güncelleme Tarihi: 27.04.2022 13:47
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Bin aydan daha hayırlı olan

Kadir geceniz mübarek olsun

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Rabbimiz!

Bizleri Kadir gecesini en güzel şekilde ihya eden kullarından eyle.

Âmin!

Kadir geceniz mübarek olsun

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Hoş geldin ey bin ayın sultanı…

Kadir geceniz mübarek olsun

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Bin aydan hayırlı olan Kadir gecesi ülkemize ve tüm İslam âlemine esenlikler getirsin.

Âmin!

Kadir geceniz mübarek olsun

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Kadir gecesi boyunca taat ve ibadette birbirimiz ile yarışalım.

Kadir geceniz mübarek olsun

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