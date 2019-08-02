İslam'a göre nazar var mıdır? Nazara karşı hangi sure ve dualar okunur?
Halk arasında kötü niyetli insanların bakışlarıyla varlıklar üzerinde olumsuz etkiler bırakması nazar olarak tanımlanır. Peki, İslam'da nazar var mıdır? Nazar için okunacak sure ve dualar nelerdir? Nazara karşı hangi tedbirler alınır? Nazar için kurşun döktürmek, muska yazdırmak ve nazar boncuğu takmak haram mıdır? Sizler için nazar hakkında bilinmeyenleri derledik.
Giriş Tarihi: 02.08.2019
15:29
Güncelleme Tarihi: 03.08.2019
11:30
İSLAMİYET’TE NAZAR VAR MIDIR?
"Göz değmesi (nazar) haktır." - Hz. Muhammed (SAV)
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, nazar sahibi olan kişilere hoşlarına giden ve nazar değdirmeleri muhtemel olan bir şey gördüklerinde "onlar için bereketle dua etmelerini" tavsiye eder. Âlimler, bereket için yapılan duanın, Allâh mübarek kılsın, Allâh hayırlı eylesin gibi sözlerin, nazarın etkisini kıracağında hemfikirdirler.
Kim olursa olsun gıpta edilecek derecede beğendiğimiz bir şey karşısında mutlaka ona bereketle dua etmemiz gerekir. Özellikle anne ve babaların çocuklarına nazar değdirmeleri muhtemel olduğu düşünülünce onları gördükleri ve beğendikleri her vakitte, çocuklarına nazar değdirmemeleri için, Maşallah, Barekallah, Allah bereketli kılsın, Allah mübarek kılsın demeleri çok önem arz eder.
NAZAR İÇİN OKUNACAK DUA VE SURELER NELERDİR?
"Resulullah, 'Cinlerin ve insanların nazarından Allah'a sığınırım.' gibi dualarla cinlerin nazarından, sonra da insanların nazarından Allah'a iltica ederdi. Sonra Muavvizetân (Felâk ve Nâs Sûreleri) inince bu sûrelere devam etti. Felak ve Nâs surelerinde varlıkların şerrinden Allah'a sığınılıyor. Hastalara ve nazar değenlere de bu sureler okunup Allah'tan şifa istenebilir.
Felak suresi Bismillâhirrahmânirrahîm ﴾1-5﴿ Kul, euzü birabbil felâk, min şerri ma halak, ve min şerri gasikin iza vakab, ve min şerrin neffassâti fil ukad, ve min şerri hâsidin iza hased.
Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla De ki: "Yarattığı şeylerin kötülüğünden, karanlığı çöktüğü zaman gecenin kötülüğünden, düğümlere üfleyenlerin kötülüğünden, haset ettiği zaman hasetçinin kötülüğünden, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım." ﴾1-5﴿
Nâs suresi Bismillâhirrahmânirrahîm ﴾1-6﴿ Kul, euzü birabbin nâs, melikin nâs, ilâhin nâs, min şerril vasvasil hannas, elleziy yuvesvisu fiy sudûrin nâs, minel cinneti ven nâs.
Meali: Rahmân ve Rahîm olan Allah'ın adıyla De ki: "Cinlerden ve insanlardan; insanların kalplerine vesvese veren sinsi vesvesecinin kötülüğünden, insanların Rabbine, insanların Melik'ine, insanların İlah'ına sığınırım." ﴾1-6﴿
Ayrıca, Kalem suresinin 51'inci ve 52'nci ayetlerinin (Nazar Duası) de nazara karşı tedavi edici özelliğinin bulunduğu söylenir. Âlimler nazar değmelerine karşı bu surenin ayetlerini okumuşlar ve okunmasını tavsiye etmişlerdi.
﴾51﴿ Ve in yekadulleziyne keferu leyuzlikuneke biebsarihim lemma semi'uzzikre ve yekulune innehu lemecnunun. ﴾52﴿ Ve ma huve illa zikrun lil'alemiyne.
Meali: ﴾51﴿ Şüphesiz inkâr edenler Zikr'i (Kur'-an'ı) duydukları zaman neredeyse seni gözleriyle devirecekler. (Senin için,) "Hiç şüphe yok o bir delidir" diyorlar. ﴾52﴿ Hâlbuki o (Kur'an), âlemler için ancak bir öğüttür.